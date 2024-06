Conférence de Promotion Culturelle et Touristique "Opportunités en Chine, Jilin coloré" Organisée à Paris





Le 3 juin, la province de Jilin, au nord-est de la Chine, a organisé un évènement promotionnel et d'échange culturel et touristique intitulé "Opportunités en Chine, Jilin coloré" au Centre culturel de Chine à Paris. Parallèlement, une exposition de photographies sur le thème du mont Changbai, créée en collaboration par des photographes chinois et français, intitulée "L'Homme Culmine dans les Montagnes" (Man Peaks at the Mountain) a été inaugurée. L'événement a été suivi par des invités de l'UNESCO et des invités de divers secteurs culturels et touristiques en Chine et en France.

La province de Jilin est une importante base industrielle, un important centre de production de céréales et un générateur d'énergie propre en Chine. Lors du premier trimestre 2024, la province s'est classée au premier rang en Chine avec un taux de croissance du PIB de 6,5 %. La province dispose également d'une longue histoire et de ressources touristiques uniques, et a obtenu des résultats remarquables en matière de protection culturelle et de développement écologique durable. La montagne Changbai à Jilin figure sur la liste du réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO. Sise dans la "zone de latitude dorée" de glace et de neige à 42°N, elle se classe, avec les Alpes et les Rocheuses, parmi les trois premières destinations mondiales pour le ski sur neige poudreuse et le tourisme d'hiver.

Lors de l'événement de promotion, une représentation animée et joyeuse de la "Danse des Fermiers", un élément du patrimoine culturel immatériel mondial, a ravi le public. L'artisanat traditionnel de Jilin, comme le modelage de la pâte et le découpage du papier, a émerveillé les participants. Les 54 oeuvres photographiques présentées ont mis en valeur la grandeur et le mystère de la montagne Changbai. Des représentants de la jeunesse chinoise et française ont récité ensemble "La montagne poétique de Changbai". Par ailleurs, le Comité de Gestion de la Montagne Changbai et le Centre de Service de Demande de Visa Chinois du CITS à Paris ont signé un accord de coopération pour établir un Centre de Promotion de la Montagne Changbai à l'étranger dans le but d'aider davantage de citoyens français à visiter la Chine et à découvrir Jilin.

5 juin 2024 à 06:50

