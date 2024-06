La campagne Sisvel démystifie les brevets pour les fabricants d'appareils IoT cellulaires





Sisvel, l'opérateur de la principale communauté de brevets sur l'IoT cellulaire, lance une nouvelle campagne d'information qui aidera les fabricants d'appareils IoT à résoudre les problèmes juridiques liés à la mise en oeuvre des normes NB-IoT et LTE-M et à comprendre les solutions simples et efficaces créées par l'industrie pour assurer la croissance continue de ces technologies.

Disponible sur iotpatentpool.com, la nouvelle campagne fait entrer les fabricants de produits IoT dans le monde de la licence technologique. Elle propose des introductions simples à des concepts tels que les brevets, les normes, les licences et les communautés de brevets. Le projet explique également les risques potentiels pour les entreprises qui ignorent ces aspects cruciaux, ainsi que les coûts et les contraintes de temps liés à la négociation individuelle de licences avec une multitude de titulaires de brevets différents.

Le marché de l'IoT cellulaire est remarquablement diversifié, les PME déployant sans relâche de nouvelles solutions pour permettre les villes intelligentes, les réseaux intelligents, l'agriculture intelligente et les chaînes d'approvisionnement intelligentes. Beaucoup de ces acteurs émergents n'ont pas les grands services juridiques et l'expérience approfondie de la propriété intellectuelle commerciale des entreprises plus établies dans l'industrie des télécommunications.

La communauté de brevets Sisvel Cellular IoT permet aux fabricants de produits finaux d'accéder aux brevets essentiels de norme NB-IoT et LTE-M détenus par plus de 30 innovateurs majeurs en une seule transaction rapide, simple et peu coûteuse. Cela leur permet de consacrer plus de temps et d'argent à ce qu'ils font le mieux : commercialiser des produits connectés utiles.

L'accord de licence récemment annoncé entre Sisvel et le principal fabricant de modules IoT, Nordic Semiconductor, démontre une forte validation par le marché de la proposition de valeur du programme. Avec cette campagne d'information, Sisvel vise à toucher le plus grand nombre possible de parties prenantes de l'IoT avec un message important : les brevets alimentent l'innovation cellulaire et ne peuvent être ignorés, mais ils ne constituent pas non plus un obstacle à l'adoption de l'IoT.

