Le premier des produits NYO3 Ageless, MAXI- COLLAGEN Advanced Micro-Tripetide, qui est leader sur le marché depuis son lancement, a remporté le Monde Selection Gold Award, le seul produit à base de tripeptide de collagène à avoir reçu un prix d'or





Le 1er juin, la 63e cérémonie de Monde Selection s'est tenue à Vienne, en Autriche. NYO3, une marque norvégienne de nutrition diététique haut de gamme, a de nouveau été récompensée. Cette année, son produit Maxi-Collagen Advanced Tripeptide a décroché le prix d'or dans le cadre de la sélection mondiale. Avec son excellente qualité et son excellent goût, ce produit a véritablement atteint la force de remporter le prix juste après sa sortie.

La Monde Selection, en sa qualité d'organisation faisant autorité pour l'évaluation de la qualité des produits de grande consommation, créée en 1961 conjointement par la Communauté européenne et le ministère belge du commerce, est désormais un instrument de mesure de la qualité des régimes nutritionnels et des aliments de santé. M. Louis Poot Baudier, Président de la Conférence mondiale sur l'évaluation de la qualité, a déclaré : "En voyant le label de qualité Monde Selection, les consommateurs seront sûrs que ce qu'ils choisissent est le meilleur produit de la même catégorie."

Ageless est une marque de produits de beauté et de produits diététiques anti-âge lancée simultanément par la marque NYO3 et le centre de recherche norvégien NO-Age, réputé pour ses recherches sur l'anti-âge. Ageless Collagen Tripeptide, qui se fonde sur sa force de recherche scientifique dans les domaines des sciences de la vie, de la nutrition et de la technologie médicale, a remporté la reconnaissance des juges du Monte Award par son concept de R&D de soins de la peau et de nutrition provenant de la même source, son apparence très design et son goût fruité, et a remporté le prix d'or avec un score très élevé. La technologie des microparticules de ce produit permet d'accélérer l'absorption et de convertir les ingrédients efficaces en particules fonctionnelles de l'ordre du micron. La taille moyenne des particules des ingrédients efficaces est de 1-3?m, soit seulement un neuvième de la taille des globules rouges, si bien que les véritables ingrédients anti-âge peuvent rapidement commencer le processus biochimique d'absorption sans l'intervention de la digestion physique dans le corps.

À l'avenir, Ageless ne cessera d'adhérer à la valeur fondamentale du produit, à la recherche scientifique et à l'innovation, de continuer à explorer le potentiel anti-âge de la nutrition naturelle et de défendre le principe d'un vieillissement en bonne santé à l'échelle mondiale grâce à des sciences de la vie de pointe et qui bousculent les habitudes.

5 juin 2024 à 06:10

