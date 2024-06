NYO3 a Remporté 9 Monde Awards et c'est la seule marque d'huile de krill au monde à avoir gagné le Monde Gold Award





Le samedi 1er juin, heure européenne, la cérémonie de remise des prix de la 63e Conférence Mondiale sur l'Evaluation de la Qualité des Aliments - Monde Selection (Monde Award) a été organisée à Vienne, en Autriche. NYO3, une société norvégienne de nutrition diététique de qualité supérieure, a remporté le prix d'or de la Monde Selection (Monde Award) de cette année. Dans la catégorie nutrition et santé de Monde Selection, l'huile de krill Amundsen a décroché la plus haute récompense, le Monde Grand Gold Award, prouvant une fois de plus sa capacité à dominer l'industrie grâce à sa meilleure qualité et à son excellent goût.

La Monde Selection, en sa qualité d'organisation faisant autorité pour l'évaluation de la qualité des produits de grande consommation, créée en 1961 conjointement par la Communauté européenne et le ministère belge du commerce, est désormais un instrument de mesure de la qualité des régimes nutritionnels et des aliments de santé. M. Louis Poot Baudier, Président de la Conférence mondiale sur l'évaluation de la qualité, a déclaré : "En voyant le label de qualité Monde Selection, les consommateurs seront sûrs que ce qu'ils choisissent est le meilleur produit de la même catégorie."

NYO3 s'est illustré par sa qualité pure, son goût exceptionnel et le design caractéristique de ses produits. Neuf des produits phares, dont NYO3 Ultra-boost Antarctic Krill Oil ANNIVERSARY EDITION, NYO3 Antarctic Krill Oil MUNCH CLASSIC, et de nombreux produits de protection du foie, ont reçu les éloges d'un groupe d'experts internationaux indépendants.

Les accomplissements de NYO3 vont bien au-delà. En plus de la certification Grand Golden Award, NYO3 a remporté la certification cinq étoiles d'IKOS, l'organisme tiers de test de l'huile de krill qui fait le plus autorité. Elle a aussi obtenu la certification de qualité à 100 % de l'organisme de test ORIVO au cours de trois années consécutives, ce qui démontre ses normes rigoureuses en matière de matières premières. Par ailleurs, conformément aux données officielles de Moojing Market Intelligence, le volume des ventes en ligne cumulées de NYO3 en 2023 était le plus élevé parmi les marques d'huile de krill au plan mondial, ce qui en fait une véritable marque doublement TOP 1 dans l'industrie de l'huile de krill.

Le fait de gagner le Monte Gold Award reflète parfaitement l'esprit de la marque NYO3. À l'avenir, NYO3 ne cessera d'innover et de se moderniser, de mener la nouvelle tendance mondiale en matière de santé et d'ouvrir conjointement une nouvelle ère de la santé.

