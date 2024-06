Avis aux médias - Nous disons à M. Legault : Non au recul, avançons!





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le Collectif d'Organismes en Défense des Droits des Personnes en Situation de Handicap (CODDPSH), invite les médias à une manifestation visant à dénoncer les nombreux reculs qui affectent les personnes en situation de handicap et les groupes qui les soutiennent et les accompagnent.

Objet : manifestation

Lieu : 770, rue Sherbrooke Ouest

Date : 5 juin, de 14h00 à 16h00

Le CODDPSH existe depuis 2020 et regroupe 12 organismes qui oeuvrent, dans une perspective intersectionnelle et avec une approche égalitaire, pour l'inclusion pleine et entière des personnes en situation de handicap au sein de la société québécoise.

Les membres sont : Action Des Femmes et Handicap; Association Multi-Ethnique Pour L'Intégration des Personnes Handicapées Du Québec ; Autisme Montréal; Centre communautaire Radisson ; Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle; Ex aequo; Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des personnes en situation de handicap ; Moelle Épinière et Motricité Québec; Parent pour la déficience intellectuelle; Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal; Réseau International sur le Processus de Production du Handicap (RIPPH); Sans oublier le sourire.

