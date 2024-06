LA FONDATION SAUVE TA PEAU LANCE 40 DISTRIBUTEURS PUBLICS GRATUITS DE CRÈME SOLAIRE DANS 8 PROVINCES CET ÉTÉ





Le projet introduit pour la première fois des distributeurs publics de crème solaire au Québec. Il vise à lutter contre l'augmentation du taux de cancer de la peau et à assurer un accès équitable à la crème solaire.

OTTAWA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Cet été, des distributeurs publics gratuits de crème solaire seront installés dans 40 lieux répartis dans 8 provinces du Canada. Il s'agit de la troisième année d'un projet pilote visant à lutter contre le cancer de la peau en rendant la crème solaire plus accessible. L'initiative est menée par la Fondation Sauve ta peau , un organisme national à but non lucratif dirigé par des patients et consacré à la lutte contre le mélanome, le cancer de la peau sans mélanome et le mélanome oculaire.

Cette année, des municipalités et des entreprises du Québec, de Colombie-Britannique, d'Alberta, du Manitoba, d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Nouvelle-Écosse se sont jointes au projet pour mettre gratuitement de la crème solaire à la disposition du public. La liste complète des lieux est disponible ici .

« Mon épouse Kelly a survécu à un cancer de la peau dû à un mélanome », a déclaré James Bezan, député de Selkirk-Interlake-Eastman. « Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu leurs vies à cause de cette maladie, alors que d'autres continuent à se battre. La bonne nouvelle, c'est que la prévention est facile. Il suffit de porter un écran solaire, de se couvrir à l'extérieur, de se mettre à l'ombre, d'éviter les lits de bronzage et, bien sûr, de s'amuser.

La campagne vise à sensibiliser à l'importance de la protection solaire tout en offrant un accès équitable à la protection solaire en plaçant des distributeurs dans des lieux fréquentés par diverses communautés, y compris les individus et les familles, ainsi que les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques et celles qui ne sont pas logées.

« Le cancer de la peau est largement évitable, mais pas tout le monde a accès à la crème solaire », déclare Kathy Barnard, survivante d'un mélanome de stade 4 et fondatrice de la Fondation Sauve ta peau. « Au cours de la troisième année de ce projet pilote, il était important pour nous de veiller à ce que la crème solaire parvienne aux communautés marginalisées où les gens n'y ont pas forcément accès.

L'initiative a débuté en 2022, lorsque le FSTP a travaillé avec Samuel et Karen Farag, étudiants en médecine, pour lancer 10 distributeurs à travers le Canada. En 2023, ce nombre est passé à 30. Jusqu'à présent, en 2024, la FSTP a prévu de lancer 40 distributeurs dans 8 provinces - et d'autres sont à venir.

« Samuel et moi sommes ravis de constater la croissance de notre initiative avec la Fondation Sauve ta peau », a déclaré Karen Farag, stagiaire en chirurgie plastique à l'Université de Sherbrooke. « Notre objectif avec ce projet était d'accroître la sensibilisation à la protection solaire et de promouvoir la prévention primaire des troubles cutanés liés au soleil, y compris les cancers de la peau. Au fur et à mesure de l'installation des distributeurs, de plus en plus de Canadiens dans tout le pays ont accès à de la crème solaire gratuite et de plus en plus de gens sont sensibilisés à la question. Nous sommes très reconnaissants de l'intérêt manifesté par le public et nous espérons que ce projet continuera à prendre de l'ampleur ».

La Fondation a également invité les provinces et les municipalités du pays à proclamer le mois de mai « Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau ». Environ 60 villes et 6 provinces ont répondu à l'appel pour prendre position contre le cancer de la peau cet été, contribuant ainsi à sensibiliser davantage à cette maladie dangereuse et largement évitable.

Pour la première fois cette année, la FSTP s'est associée à Spot the Dot pour introduire au Canada le jeu éducatif primé « Vielle au grain ». Les distributeurs comportent un code QR qui dirige les utilisateurs vers le jeu. Cet outil interactif éduque les personnes de tous âges sur la méthode ABCDE de détection précoce du cancer de la peau, soulignant l'importance cruciale d'une intervention et d'une prévention précoces.

Cela faisait plusieurs années que je rappelais aux gens de « repérer leurs points » dans le cadre de mes campagnes de sensibilisation. Cependant, je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas reconnaître les lésions suspectes sur sa peau", explique Marije Kruis, survivante d'un mélanome et fondatrice de Spot the Dot. « C'est pourquoi j'ai décidé de créer un jeu pour enseigner aux gens la règle ABCDE de reconnaissance du cancer de la peau et pour les sensibiliser à l'importance des contrôles cutanés. Je suis ravie de collaborer avec la FSTP et de lancer mon jeu au Canada. Le jeu est gratuit et toute personne disposant d'un téléphone et d'une connexion Internet peut y jouer. Il n'est même pas nécessaire d'installer quoi que ce soit. C'est très amusant, je vous le promets ! »

Les distributeurs sont automatiques et sans contact, et fournissent gratuitement de la crème solaire FPS 30 approuvée par Santé Canada à tous ceux qui en ont besoin. Les distributeurs contiendront un écran solaire minéral FPS 30, à base d'oxyde de zinc, exempt de filtres solaires chimiques, d'allergènes courants et d'ingrédients toxiques, notamment l'oxybenzone, l'avobenzone, le palminate de rétinyle, le PEG, le parfum et le laurylsulfate de sodium. Cliquez ici pour consulter la liste complète des ingrédients.



L'application d'une crème solaire fait partie d'une méthode globale de protection contre le soleil pour profiter du plein air. Tout d'abord, limitez votre temps d'exposition directe au soleil, en particulier entre 11 heures et 15 heures, recherchez l'ombre, couvrez-vous en portant des manches et des pantalons longs ainsi qu'un chapeau à large bord. Utilisez un écran solaire, en particulier un écran à large spectre, FPS 30, protégez les lèvres avec un écran solaire pour les lèvres ou de l'oxyde de zinc. Appliquez la crème 20 minutes avant l'exposition au soleil et renouvelez l'application toutes les deux heures ou après la baignade.

À propos de la Foundation Sauve ta peau

La Foundation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par le biais d'initiatives d'éducation, de défense des droits et de sensibilisation dans l'ensemble du Canada. La FSTP offre une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, depuis la prévention et le diagnostic jusqu'à la survie. Visitez sauvetapeau.ca pour plus d'informations.

5 juin 2024

