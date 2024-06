Antidote offre trois nouveaux types de reformulation





MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - Druide informatique poursuit ses travaux avec les grands modèles de langue génératifs et offre trois nouveaux types de reformulation. Grâce à ceux-ci, la clientèle d'Antidote Web peut désormais travailler spécifiquement le style de ses écrits en reformulant ses phrases longues, ses propositions passives et ses tournures impersonnelles.

Il y a six mois jour pour jour, Druide déployait une fonction de reformulation qui constituait la première application à Antidote de l'intelligence artificielle (IA) générative. Aujourd'hui, Druide étend cette offre avec trois nouveaux types de reformulation plus spécialisés : la segmentation des phrases longues, la conversion des phrases passives, et la transformation des tournures impersonnelles.

Les phrases longues peuvent causer des problèmes d'analyse et de lecture?; les scinder en segments plus simples facilite la compréhension. Utiliser la voix active peut alléger le style : « Antidote a corrigé mon texte » est plus direct que la forme passive « Mon texte a été corrigé par Antidote ». De même, « Tout doit fonctionner » sera plus vivant que le tour impersonnel « Il faut que tout fonctionne ». Les linguistes de Druide ont entrainé le moteur de reformulation spécialement pour traiter ces trois catégories de difficultés stylistiques. Déjà détectées par le correcteur d'Antidote, ces difficultés peuvent maintenant être résolues en invoquant les reformulations correspondantes et en insérant leurs propositions directement dans le texte.

« La reformulation initiale est déjà très appréciée de notre clientèle, et elle n'est pourtant que le début d'une série qui réserve de belles surprises », commente Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote. « Ces fonctions plus spécialisées que nous lançons aujourd'hui constituent trois nouveaux exemples des petites merveilles que permet notre utilisation concrète, efficace et contrôlée de l'IA générative. »

Les moteurs de reformulation sont offerts avec Antidote Web, sans frais supplémentaires, dans un cadre de test bêta pour le grand public. Druide invite tous les utilisateurs d'Antidote+ et d'Antidote Web à profiter de ces reformulations et à nous faire part de leurs commentaires.

Antidote Web est proposé au sein du forfait Antidote+ ainsi qu'en abonnement pour les organisations. Les détails se trouvent sur www.antidote.info.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse

SOURCE Druide Informatique Inc.

5 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :