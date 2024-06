KAYTUS lance le serveur KR2280V2 pour une polyvalence inégalée sur trois plateformes





KAYTUS, un acteur majeur des infrastructures IT, a dévoilé le serveur KR2280V2 2U à deux processeurs lors de l'ISC High Performance 2024. Ce serveur puissant prend en charge les processeurs de 4e/5e génération Intel® Xeon®, de 4e génération AMD EPYCtm et AmpereOne®, offrant une gamme impressionnante de combinaisons de stockage avec jusqu'à 20 disques LFF, 45 disques SFF ou 24 SSD E3.S. Lorsqu'il est mis à niveau avec des modules CXL, le KR2280V2 permet une extension horizontale à 16 DIMM, répondant sans effort aux exigences des applications gourmandes en mémoire. Sa configuration d'E/S frontale innovante offre une évolutivité remarquable, prenant en charge jusqu'à 20 PCIe 5.0, établissant une nouvelle référence en matière de performances. Avec ses capacités de calcul flexibles et ses conceptions de stockage et d'E/S adaptables, le KR2280V2 est conçu pour répondre à un large éventail de besoins professionnels, allant de l'informatique générale à l'informatique accélérée, et de la capacité de stockage massive aux applications orientées E/S haute performance. Cette polyvalence en fait la solution ultime pour divers scénarios d'application, assurant un fonctionnement et une maintenance cohérentes et efficaces.

Révolutionner divers scénarios d'applications avec une puissance de calcul polyvalente

Afin de fournir les meilleures solutions informatiques pour divers scénarios, l'architecture IT des centres de données évolue rapidement et devient de plus en plus sophistiquée. Au fur et à mesure que les besoins des entreprises se diversifient, une seule puce ne peut plus répondre aux exigences d'un calcul complexe et à haut rendement, ce qui entraîne l'émergence de diverses puces d'accélération. Cette évolution rapide impose de nouvelles exigences en matière d'efficience énergétique et de performances de base des processeurs. Le KR2280V2 relève ce défi avec audace en prenant en charge trois plateformes majeures : Intel® Xeon®, AMD EPYCtm et AmpereOne®. Cette polyvalence offre un large éventail d'options de puissance de calcul, parfaitement adaptées à différents scénarios. En unifiant les interfaces de gestion, le KR2280V2 réduit considérablement la pression d'exploitation et de maintenance dans des configurations informatiques hétérogènes, ce qui le rend exceptionnellement intuitif et efficient.

Flexibilité de configuration inégalée optimisée pour des performances d'application maximales

Grâce à une modularisation très avancée, le KR2280V2 permet des configurations dynamiques de modules de stockage, d'E/S et d'accélération, offrant une gamme impressionnante de plus de 100 configurations. Cette polyvalence répond parfaitement à divers scénarios, de l'informatique générale à l'informatique hétérogène de pointe, du stockage intensif aux applications de cartes d'extensions ultra-rapides, et de la maintenance de cartes extensions arrières à la conception innovante de la maintenance de cartes extensions avant. En matière d'efficience énergétique, le KR2280V2 ouvre la voie avec sa conception de refroidissement liquide à plaque froid entièrement compatible, optimisée par des mécanismes optimisés de détection de fuite et une fiabilité renforcée du système.

Premier serveur du secteur à atteindre le chiffrement de sécurité cryptographique BSI

Le module cryptographique utilisé dans le module de gestion hors bande BMC du KR2280V2 établit une nouvelle référence en termes de sécurité. Il répond pleinement aux exigences strictes de la norme ISO/IEC 19790:2012, offrant l'excellence en matière d'autorisations de rôle, de service et d'authentification, de sécurité des logiciels/firmwares, de sécurité de l'environnement d'exploitation et d'auto-inspection complète des processus. En parallèle, il assure un système de sécurité de bout en bout grâce à l'intégration de technologies de pointe. Depuis les puces flash doubles, jusqu'aux mécanismes d'auto-récupération BMC, en passant par le contrôle d'accès complet et les authentifications multiples, chaque aspect est méticuleusement conçu pour protéger les données commerciales critiques avec un cryptage sans compromis. Le KR2280V2 établit la norme en matière de sécurité des données à l'ère numérique.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure informatique, offrant une gamme diversifiée de produits de pointe, ouverts et respectueux de l'environnement pour le cloud, l'IA, l'edge computing et d'autres applications émergentes. Avec une approche centrée sur le client, KAYTUS est agile et réactif aux besoins des utilisateurs grâce à son modèle commercial adaptable. En savoir plus sur KAYTUS.com

