À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement, EZVIZ place les agriculteurs au centre de son projet mondial de plantation de forêts, instaurant un cercle écologique plus vertueux entre la conservation des terres et le développement communautaire





HOOFDDORP, Pays-Bas, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- S'engageant sur un horizon plus large pour développer son Plan Forestier Mondial, EZVIZ a annoncé son thème annuel à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement : « Une Forêt pour les Agriculteurs. Des Arbres pour l'Intérêt Commun. » Ce thème s'aligne sur la campagne annuelle du Programme des Nations unies pour l'environnement « Notre terre. Notre avenir. Nous sommes la #GénérationRestauration. » Plus précisément, EZVIZ plantera des espèces d'arbres adaptables et rentables localement dans de nombreuses régions, en fournissant des semences aux agriculteurs pour réduire la pauvreté tout en restaurant les terres et en absorbant les émissions de carbone.

Enraciné dans la mission de promouvoir le développement durable pour la planète et les personnes, le Plan Forestier Mondial d'EZVIZ est allé au-delà de la simple plantation d'arbres. Poursuivant son partenariat avec Treedom depuis 2023, l'une des principales plateformes de plantation d'arbres, EZVIZ aidera à faire pousser 730 arbres de cacao, de café, d'avocat et de noix de cajou en Haïti, en Équateur, en République dominicaine, au Kenya et au Ghana. Des ONG locales travailleront en étroite collaboration avec les bénéficiaires des arbres tout au long du processus de plantation, en leur fournissant des outils et des ressources éducatives sur les modèles d'agriculture durable.

« Nous sommes impressionnés par l'engagement inébranlable d'EZVIZ à prendre des mesures réellement utiles pour une planète prospère » a déclaré Martina Fondi, Responsable de la Foresterie chez Treedom.

EZVIZ et Treedom estiment que l'équilibre entre la préservation de l'habitat et les moyens de subsistance des populations est la clé du développement durable. Les deux partenaires ont sélectionné des espèces végétales qui sont favorables au sol local tout en offrant des avantages économiques. Au Kenya, par exemple, les cacaoyers constituent une source de revenus tout en luttant contre la dégradation des sols.

« Imaginez un avenir où les agriculteurs ne sont pas seulement des gardiens de la terre, mais des acteurs du progrès durable », a déclaré Sandra Zheng, directrice mondiale de la marque à EZVIZ. « En plaçant les personnes au centre de nos efforts, nous offrons des opportunités de renforcement des capacités pour doter les agriculteurs de compétences leur permettant d'améliorer leur qualité de vie. »

Selon le calculateur d'impact de Treedom, grâce à tous les arbres plantés de 2023 à 2024, le Plan Forestier Mondial d'EZVIZ absorbera environ 245,20 tonnes de CO? au cours des dix premières années de vie des arbres. Les revenus générés par les produits EZVIZ Green continueront à contribuer au financement de la Forêt. Ces produits comprennent les dernières caméras solaires à batterie 4K et des aspirateurs robots fabriqués en partie avec des plastiques recyclés. Les partenaires et les utilisateurs peuvent également recevoir des arbres de marque de la Forêt en guise de cadeaux pour montrer leur soutien au développement durable.

