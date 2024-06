Oceana Canada réclame un financement accru pour la conservation des océans à l'approche de la Journée mondiale des océans, et met de l'avant le nouveau leadership canadien





TORONTO, territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, des Anishnaabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la Journée mondiale des océans, le 8 juin prochain, Oceana Canada attire l'attention sur le besoin urgent pour des investissements accrus dans la conservation des océans, qui reçoit actuellement moins de 1 % du financement philanthropique mondial. Les océans nous unissent tous, couvrant 71 % de la surface de la Terre; ils sont essentiels au maintien des écosystèmes, des sources alimentaires, d'emplois, de la croissance économique, des pratiques culturelles et des industries telles que la pêche, la production énergétique extracôtière, le transport maritime et l'écotourisme. Le contraste frappant entre l'importance des océans et le financement qu'ils reçoivent démontre qu'il est impératif d'investir davantage pour les protéger et les rétablir.

Les impacts des changements climatiques, de la surpêche, de la pollution et de la perte de biodiversité menacent la capacité de l'océan à soutenir la vie, les moyens de subsistance et la prospérité. Selon le rapport «?Our Shared Sea's Funding Trends 2023?», le financement philanthropique mondial a atteint environ 1,105 billion de dollars (811 milliards de dollars américains) en 2022. Cependant, la conservation des océans a reçu moins de 1 %, soit entre 1,91 et 3,83 milliards (1,4-2,8 milliards USD). Pourtant, les océans ont le potentiel de répondre aux grands défis mondiaux, notamment les changements climatiques et l'insécurité alimentaire.

Cet effort majeur exige des mesures collaboratives, et les investisseurs canadiens se sont déjà mobilisés en 2024 pour protéger la santé et l'abondance des océans canadiens et aider à combler le déficit de financement pour la conservation des océans. Oceana Canada a le plaisir d'annoncer que la Fondation Nikita s'est engagée à verser 6 millions de dollars à Oceana, à l'échelle mondiale et au Canada, sur une période de trois ans. De plus, Power Corporation du Canada, la Fondation Echo et Acuitas Therapeutics, basée en Colombie-Britannique, ont récemment confirmé des engagements annuels ou pluriannuels. Ces contributions fourniront des ressources indispensables pour faire face aux menaces comme la surpêche, la destruction des habitats, la perte de biodiversité et la pollution plastique, tout en soutenant les moyens de subsistance de ceux qui dépendent d'un océan en bonne santé.

«?L'héritage désolant de la surpêche au Canada persiste, illustré par des décennies de difficultés économiques et sociales à la suite de l'effondrement de la morue du Nord. Aujourd'hui, la rareté du poisson-fourrage comme le capelan, le maquereau et le hareng met en péril des écosystèmes et des industries entières?», affirme Josh Laughren, directeur exécutif d'Oceana Canada. «?Le soutien des entreprises et des communautés est indispensable pour des initiatives telles que le rétablissement de pêches sauvages abondantes et lucratives au Canada, l'arrêt de la pollution plastique, la protection des habitats marins et la sauvegarde d'espèces menacées comme les baleines noires de l'Atlantique Nord. Chaque dollar peut contribuer à un changement véritable, en soutenant la recherche, la politique, le militantisme et les efforts d'engagement communautaire.?»

Oceana Canada, qui fait partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans, souligne la Journée mondiale des océans en invitant les Canadiens à construire à un meilleur avenir pour les océans et à faire partie de la solution en participant aux campagnes d'Oceana Canada visant à revitaliser les océans le long de notre littoral, et en visitant oceana.ca/fr/wod/pourlocean.

«?Les menaces qui pèsent sur nos océans sont immédiates et ceux-ci sont en crise; mais en travaillant ensemble, nous pouvons grandement améliorer la situation. En se joignant à l'effort collectif et en soutenant la conservation des océans, les Canadiens peuvent faire partie d'une communauté dévouée qui s'engage à préserver la vitalité de nos océans pour les générations futures?», ajoute M. Laughren. «?Les généreuses contributions des principaux donateurs canadiens en faveur des océans, ainsi que le soutien inestimable des citoyens à travers le pays, démontrent que le rôle crucial des océans dans le maintien des communautés côtières, du climat et des écosystèmes du Canada est de plus en plus reconnu, et soulignent le besoin urgent de protéger nos océans.?»

À l'occasion de la Journée mondiale des océans, Oceana Canada invite les Canadiens à répondre à l'appel pour sauvegarder nos océans et la vie qu'ils abritent. En contribuant à la conservation des océans, nous pouvons assurer la santé et la vitalité de nos océans pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons créer un meilleur avenir pour notre planète.

Pour en savoir plus et pour soutenir Oceana Canada, visitez oceana.ca/fr/wod/pourlocean.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d'Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d'aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d'autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.



