Accor et Amadeus annoncent une nouvelle collaboration





Amadeus et Accor renforcent leur partenariat stratégique pour déployer le système central de réservation d'Amadeus (ACRS) sur l'ensemble du portefeuille hôtelier du Groupe. La technologie d'Amadeus, basée sur le cloud, permettra à Accor, un des leaders mondiaux de l'hospitalité, d'augmenter ses revenus, d'optimiser ses stratégies de distribution et de personnaliser toujours plus ses relations avec ses clients.

Des technologies de pointe et de nouvelles fonctionnalités pour les hôtels

La stratégie de distribution ambitieuse de Accor a pour objectif d'anticiper la distribution de demain, en s'efforçant en permanence d'accroître la fréquentation de ses hôtels tout en optimisant les coûts de distribution.

Amadeus fournira une plateforme technologique incluant notamment des solutions cloud, de connectivité et une expérience utilisateur améliorée. Les hôtels gagneront ainsi en agilité et en simplicité dans la promotion de leurs offres, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la qualité du service proposé aux clients.

Le déploiement du système central de réservation d'Amadeus permettra non seulement aux hôtels sous enseignes Accor d'exploiter l'outil ACRS existant, mais aussi de bénéficier de nouvelles fonctionnalités flexibles, parfaitement intégrées avec l'ensemble de l'écosystème digital de Accor et simplifiant les opérations hôtelières au quotidien. Des avancées qui permettront aux hôteliers de mieux répondre à l'évolution des besoins des clients et, pour le Groupe, la garantie de rester à la pointe du secteur.

Le moteur de l'hospitalité du futur et de l'amélioration de l'expérience client

Le renforcement de la collaboration entre les deux groupes vise à transformer le secteur de l'hôtellerie et à offrir aux clients des expériences inégalées sur la totalité du portefeuille mondial de Accor.

Les fonctionnalités innovantes de ACRS permettront aux hôteliers de dépasser leurs contraintes actuelles, et notamment de proposer des offres personnalisées allant au-delà du simple choix du type de la chambre. En incorporant des options avancées comme la sélection de la chambre pour sa vue, son style, les préférences en matière de literie, et bien d'autres attributs, les hôteliers peuvent optimiser le processus de vente couplé aux attentes et à l'expérience globale du client. La garantie d'un séjour mémorable adapté aux préférences de chacun et renforçant satisfaction et fidélité des clients.

Alix Boulnois, Directrice générale Digital, Accor, commente : « Notre ambition, avec cette nouvelle stratégie de distribution, est de passer d'un système interne à un système ouvert d'envergure mondiale, capable d'évoluer et d'accompagner la croissance future dans toutes les régions. En renforçant notre collaboration avec Amadeus, nous tirerons pleinement parti des fonctionnalités avancées de son système central de réservation et doterons nos hôtels et propriétaires d'un outil moderne de gestion de la distribution, offrant une plus large gamme de services, de nouvelles possibilités de génération de revenus et des expériences client personnalisées. »

Francisco Pérez-Lozao Rüter, Président, division Hospitalité, Amadeus, ajoute : « L'équipe Amadeus est fière d'être à l'avant-garde de la modernisation de l'expérience de vente dans l'hôtellerie et nous sommes ravis de nous associer à Accor pour déployer l'ACRS sur l'ensemble de son portefeuille. Le marché actuel, en évolution permanente, démontre la nécessité de disposer d'une technologie transformatrice permettant de répondre aux attentes des clients et de stimuler la croissance, dans un contexte où les besoins opérationnels évoluent également. En s'associant à Amadeus, Accor rejoint une communauté mondiale d'acteurs de premier plan de l'hôtellerie, dont la mission est de transformer les relations avec les clients, de dépasser leurs attentes et d'améliorer l'expérience du voyage. »

