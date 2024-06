Usercentrics s'associe à Wix pour lancer la première solution de gestion du consentement sur le Wix App Market





Usercentrics, leader des solutions de protection des données gérant plus de 6,3 milliards de consentements mensuels sur les plateformes, a établi un partenariat avec Wix, Wix.com Ltd. (NASDAQ : WIX), la principale plateforme SaaS de création de sites web, pour annoncer le lancement de Cookiebottm for Wix by Usercentrics.

Cookiebottm for Wix by Usercentrics est une solution clé en main qui simplifie la gestion des consentements pour les propriétaires de sites web, leur permettant de protéger la confidentialité des données en conformité avec des réglementations telles que le RGPD.

Asaf Remler, Directeur des partenariats stratégiques chez Wix, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec Usercentrics pour offrir à nos utilisateurs une solution facile à implémenter, qui renforce la conformité et répond aux besoins des propriétaires de sites web. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour la gestion des consentements des utilisateurs de Wix. Cela nous permet également de développer notre stratégie et d'enrichir notre offre de produits avec des partenaires technologiques de premier plan. »

Ce que les utilisateurs de Wix et les agences peuvent attendre de Cookiebottm for Wix by Usercentrics

Principales fonctionnalités de l'application Cookiebottm for Wix by Usercentrics :

Configuration simplifiée en quelques étapes, avec activation du bandeau de consentement en un clic. Expérience utilisateur personnalisable grâce à une flexibilité du design permettant au bandeau de consentement de s'harmoniser avec l'apparence du site Wix et disponible en plus de 47 langues. Décisions éclairées grâce à des rapports d'analyse automatisés, permettant aux propriétaires de sites de savoir où un consentement est nécessaire et pour quels traqueurs et composants. Catégorisation automatique des applications Wix et tierces directement dans le bandeau de consentement du site web. Avantage concurrentiel sur un marché soucieux de la confidentialité, positionnant les clients Wix comme leaders en matière de protection de la vie privée.

Favoriser la conformité mondiale en matière de confidentialité à grande échelle

Plus de 2 millions de sites web et d'applications utilisent déjà les solutions d'Usercentrics pour offrir une expérience utilisateur transparente et gérer les consentements.

Felipe Iregui, directeur mondial des partenariats de plateforme chez Usercentrics, déclare : « Notre partenariat avec Wix permet aux entreprises et à leurs utilisateurs de gérer la protection des données et les consentements selon de nouvelles normes. Les utilisateurs de Wix peuvent désormais bénéficier d'une solution fiable et facile à mettre en oeuvre pour gérer les consentements des utilisateurs »

Pour plus d'informations sur Cookiebottm for Wix by Usercentrics, rendez-vous sur le Wix App Marketet téléchargez l'application.

À propos de Usercentrics

Usercentrics est le leader mondial des solutions de protection des données. Nous permettons aux entreprises de recueillir, gérer et documenter les consentements et préférences des utilisateurs sur des sites web et des applications, garantissant ainsi une conformité mondiale en matière de protection des données.

