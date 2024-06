KAYTUS lance le serveur K22V2 doté d'une architecture pionnière de 2U ultra efficiente en demi-largeur





KAYTUS, le acteur majeur des infrastructures IT, a lancé à l'ISC High Performance 2024 le K22V2, un serveur multi-noeuds doté d'une densité de calcul et d'une efficience énergétique exceptionnelles. Le K22V2 intègre deux noeuds indépendants de calcul hot-swap à processeur unique dans un facteur de forme 2U. Chaque noeud prend en charge soit un processeur AMD EPYCtm 9004 de 4e génération avec 12 RDIMM DDR5 (4 800 MHz), soit un processeur Intel® Xeon® de 5e génération avec huit RDIMM DDR5 (5 600 MHz), offrant des configurations de stockage et de cartes d'extensions flexibles. Chaque noeud prend également en charge six SSD SATA/NVMe ou huit SSD E1.S, ainsi que quatre ports PCIe 5.0 et un OCP NIC 3.0. Cela en fait un choix optimal pour les applications à forte intensité de calcul, adapté aux clients recherchant à la fois une densité de calcul et une efficacité de refroidissement élevées.

Densité de calcul 1U optimisée par le refroidissement 2U et l'efficience O&M

Axé sur éco-efficience, le K22V2 est équipé pour accueillir deux noeuds à un processeur unique dans un espace 2U, avec une disposition horizontale. Chaque noeud fonctionne comme un système de serveur autonome, permettant une maintenance à chaud indépendante avec prise en charge plug-and-play pour minimiser les perturbations, améliorant ainsi considérablement l'efficacité des opérations et de la maintenance (O&M). Ce design est avantageux pour opter pour des dissipateurs thermiques à haut rendement 2U. Grâce à son utilisation efficace de l'espace vertical, un dissipateur thermique 2U n'a une longueur que d'un cinquième de celle d'un dissipateur thermique 1U, ce qui facilite une disposition plus efficiente du serveur. En outre, la résistance au flux d'air d'un dissipateur thermique 1U est quatre fois supérieure à celle d'un 2U pour le même volume d'air (50 CFM), nécessitant des ventilateurs avec une puissance plus élevée.

Selon les données de test, l'efficience de refroidissement du serveur dans un espace 2U est supérieure lorsque deux noeuds à fiche unique sont disposés horizontalement en parallèle par rapport à deux noeuds 1U à fiche unique sont empilés verticalement. Le K22V2 présente une efficience de refroidissement de 40 % supérieure à celle de deux serveurs rack 1U standard dans les mêmes conditions de calcul, tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 8 %.

Une nouvelle architecture pionnière offre une meilleure rentabilité

Le serveur K22V2 dispose d'une conception modulaire rationalisée dans laquelle deux noeuds partagent le châssis, le panneau arrière, le ventilateur et le bloc d'alimentation, offrant ainsi des avantages de coût L6 significatifs par rapport aux produits avec deux noeuds indépendants. Cette architecture pionnière est optimisée pour les processeurs à fiche unique haute performance et résout le problème des coûts élevés de migration associés à une défaillance d'un seul serveur ayant un impact sur plusieurs tâches. Par conséquent, le K22V2 est polyvalent, prenant en charge un large éventail d'applications, du calcul au big data, et est idéal pour les scénarios exigeants en termes de densité de calcul et d'efficience de refroidissement. De plus, le serveur offre aux utilisateurs une commodité renforcée en matière d'O&M.

Aperçu du système Serveur multi-noeuds KAYTUS K22V2 (côte à côte) Serveurs 2x 1U conventionnels (empilés) Configuration du système Profondeur du système 880 mm 850 mm Dissipateur de CPU 2U EVAC 1U EVAC Ventilateur 6056*6 4056*8 Alimentation CPU (EGS) 300W 300W Nombre de coeurs 104 208 Résultat de l'évaluation thermique Utilisation du ventilateur 50 % 70 % Consommation totale du ventilateur 83,6W 268,8W Puissance ventilateur/CPU 41,8W 67,2W Note Toutes les évaluations thermiques sont basées sur les conditions d'une température ambiante de 35° C, au niveau de la mer et d'un ventilateur fonctionnant normalement.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure informatique, offrant une gamme diversifiée de produits de pointe, ouverts et respectueux de l'environnement pour le cloud, l'IA, l'edge computing et d'autres applications émergentes. Avec une approche centrée sur le client, KAYTUS est agile et réactif aux besoins des utilisateurs grâce à son modèle commercial adaptable. En savoir plus sur KAYTUS.com

