Il Lanificio ouvre de nouveaux magasins et met l'accent sur l'expansion internationale





Il Lanificio, marque de vêtements italiens haut de gamme, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de deux nouveaux magasins à Pescara, en Italie, et à Aubonne, en Suisse. Ces nouvelles ouvertures porteront le portefeuille d'Il Lanificio à 18 magasins à travers l'Europe.

Le magasin de Pescara ouvrira le 7 juin, tandis que le magasin suisse devrait ouvrir en juillet. Il s'agit du troisième point de vente international d'Il Lanificio, qui vient s'ajouter à ceux de Saint-Marin et de Mendrisio, en Suisse, et qui souligne la présence croissante de la marque en Europe.

Il Lanificio est une marque italienne de vêtements haut de gamme pour hommes et femmes, connue pour ses tissus de haute qualité, sa confection exceptionnelle et son engagement à fournir un savoir-faire italien spécialisé directement aux clients. La marque allie tradition et style contemporain, proposant des collections adaptées à toutes les catégories démographiques dans ses points de vente et sur ses plateformes de vente en ligne. Les nouveaux magasins seront polyvalents, lumineux et authentiques, conçus pour accueillir chaleureusement le client et communiquer la qualité et l'authenticité de ses produits. Une nouvelle plateforme de commerce électronique multilingue complète l'expérience omnicanale du client.

Depuis son acquisition en 2018 par Njord Partners, Il Lanificio a bénéficié d'une attention renouvelée sur son activité de points de vente et d'un plan de croissance ambitieux. L'année dernière, la société a augmenté son nombre de magasins de 60 % et ses revenus de 40 %. Il Lanificio a l'intention d'ouvrir jusqu'à 10 magasins supplémentaires en Europe d'ici fin 2025.

Filippo Vadda, directeur général d'Il Lanificio, déclare : « Il Lanificio est reconnu internationalement comme une marque de vêtements de haute qualité et l'ouverture de ces nouveaux magasins souligne notre engagement à croître à la fois en Italie et à l'international. Nous avons doublé le nombre de nos points de vente depuis 2021 et nous sommes ravis de poursuivre cette expansion à travers l'Europe avec l'ouverture prévue de six nouveaux magasins cette année, qui présenteront le meilleur de notre offre Made in Italy. »

Arvid Trolle, partenaire de Njord Partners, déclare : « Nous sommes très heureux de voir Il Lanificio devenir une marque de vêtements influente et en pleine croissance. Njord a reconnu l'héritage et le potentiel de la marque Il Lanificio et nous sommes ravis que notre investissement dans l'entreprise ait assuré sa durabilité et sa croissance. Les performances et l'expansion de l'entreprise témoignent du travail acharné et du dévouement de l'équipe d'Il Lanificio et nous sommes enthousiasmés par l'avenir prometteur qui nous attend tous. »

À propos d'Il Lanificio

Il Lanificio est une marque italienne de vêtements de luxe fabriqués en Italie. Elle est reconnue par les clients comme ayant l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché du casual chic et de l'habillement formel. Le premier magasin Il Lanificio a ouvert ses portes en 2002 et compte aujourd'hui 15 magasins en Italie, deux en Suisse et un à Saint-Marin. Il Lanificio continue de se développer tout en restant concentré sur le design traditionnel et l'excellente qualité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.illanificio.it/en/

À propos de Njord Partners

Njord Partners est un gestionnaire d'investissements dans des situations spéciales et un fournisseur de solutions de capital flexible à long terme. Établi en 2013, Njord Partners gère un capital de plus d'un milliard d'euros. Investissant dans des entreprises européennes du marché intermédiaire confrontées à des situations complexes, sa mission est d'offrir aux investisseurs des rendements supérieurs pondérés en fonction du risque, tout en préservant le capital. En tant que partenaire financier, Njord Partners offre des solutions flexibles en matière de dette et de capital, facilitant activement les améliorations stratégiques et opérationnelles au sein des entreprises de son portefeuille afin de générer de la valeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://njordpartners.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 juin 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :