KAYTUS lance KR1280V2, un serveur 1U avec 32 SSD E1.S stimulant les performances d'E/S pour la formation LLM

Chef de file des infrastructures IT, KAYTUS a présenté à l'ISC High Performance 2024 son serveur de calcul à haute densité KR1280V2. Il prend en charge 32 SSD E1.S, atteignant une impressionnante densité de mémoire flash de 512 To dans un facteur de forme 1U. Par rapport à la dernière génération, le KR1280V2 adopte une conception de stockage et de réseau à faible latence, doublant les performances d'E/S à concurrence élevée pour les scénarios d'entraînement LLM et améliorant l'efficacité de l'entraînement de modèle.

Ce serveur phare 1U2S est optimisé par les derniers processeurs Intel, AMD ou ARM. Le KR1280V2 dispose d'une stratégie de refroidissement optimisée pour prendre en charge les CPU avec le TDP le plus élevé sur l'ensemble des plateformes, sans restriction de configuration. Il introduit également une nouvelle configuration E/S frontale, améliorant l'évolutivité avec 8 cartes d'extension PCIe 5.0 et améliorant l'efficacité de la maintenance dans les datacenter. Le type de plateau de stockage du serveur a été optimisé pour offrir une configuration de stockage innovante de 12 pilotes SFF frontaux, ce qui augmente la densité de stockage de 20 %.

Prend en charge 32 SSD E1.S sans dégradation des performances, générant des dizaines de millions d'IOPS

Alimenté par des processeurs Intel® Xeon® de 5e génération et doté d'une densité de calcul remarquable, le KR1280V2 prend en charge jusqu'à 32 SSD E1.S entièrement flash directement connectés aux CPU dans un facteur de forme 1U. Cette configuration exploite le taux d'E/S complet de PCIe 5.0, maximisant le débit entre les CPU et le stockage, atteignant jusqu'à 160 Go/s de débit de stockage. Avec l'équilibrage des charges sur deux cartes OCP 3.0, il double la bande passante du réseau, répondant à divers besoins de stockage et de traitement des données tout en améliorant les performances de calcul globales de 60 %.

Avec une densité de mémoire flash ultime, le KR1280V2 double efficacement les performances de concurrence élevée des LLM

Le KR1280V2 atteint des dizaines de millions de performances IOPS dans les scénarios de stockage distribué, marquant une amélioration remarquable de 77 %. Le déploiement de serveurs KR1280V2 pour la formation LLM à grande échelle garantit une multiplication par deux des performances d'E/S à concurrence élevée par rapport à la génération précédente. À mesure que le nombre de GPU et la charge de travail augmentent, la courbe de latence du KR1280V2 devient plus fluide et plus prévisible, démontrant une amélioration notable de 13% de la latence des données par rapport à la génération précédente. Ces avancées significatives améliorent l'efficacité de la préparation des données, la formation des modèles et la gestion des données tout en réduisant l'espace de stockage inexploité. Par conséquent, il offre une capacité de stockage et des performances robustes pour les applications LLM innovantes et prend mieux en charge les scénarios commerciaux basés sur Java nécessitant des données massives, une faible latence et une concurrence élevée, tels que la finance, les services cloud, les entreprises et d'autres applications de datacenter.

Technologies de refroidissement optimisées, fiabilité et durabilité commerciales exceptionnelles

En termes de dissipation de chaleur, le KR1280V2 prend en charge plusieurs méthodes de refroidissement, y compris le refroidissement par air par dissipateur thermique EVAC, le refroidissement liquide à plaque froide et le refroidissement liquide par immersion monophasé. Il permet une réduction de puissance de 8 % à 12 % grâce à la régulation de la partition du ventilateur, à l'optimisation du BIOS en un clic et à d'autres techniques dans 17 scénarios efficaces énergétiquement. De plus, le KR1280V2 utilise de nombreuses technologies avancées pour améliorer la stabilité et la sécurité. Il introduit la fonction exceptionnelle de détection précoce des défauts de mémoire MUPR2.0, qui utilise une technique de nettoyage de la mémoire plus complète pour auto-vérifier et corriger les défauts de mémoire, ce qui permet d'obtenir une plus large gamme de corrections d'erreurs et un niveau de protection du système plus élevé. Par conséquent, le taux de temps d'arrêt du système est inférieur de 69 % à la moyenne de l'industrie.

Pour de plus amples renseignements à propos du serveur à haute densité KR1280V2 de KAYTUS, veuillez visiter le site web.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure informatique, offrant une gamme diversifiée de produits de pointe, ouverts et respectueux de l'environnement pour le cloud, l'IA, l'edge computing et d'autres applications émergentes. Avec une approche centrée sur le client, KAYTUS est agile et réactif aux besoins des utilisateurs grâce à son modèle commercial adaptable. En savoir plus sur KAYTUS.com

5 juin 2024 à 03:05

