Tronsmart dévoile un trio de casques pour enfants adaptés à leurs besoins





Un cadeau idéal pour les enfants, pour l'école et les loisirs, avec une fonction de contrôle du volume en toute sécurité

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tronsmart, une marque audio mondiale d'enceintes Bluetooth, de casques et d'écouteurs sans fil, a annoncé la sortie de trois nouveaux produits spécialement conçus pour les enfants : Le casque filaire pour enfants KH01, confortable et durable ; le casque sans fil KH02, un modèle économique qui protège l'ouïe des enfants ; et le KH03, un casque haut de gamme avec contrôle actif du bruit. Tous trois sont idéaux pour l'école comme pour les loisirs.

Tous les modèles sont pliables pour être transportés facilement, et disposent d'une fonction de contrôle du volume pour protéger l'ouïe des enfants. Conçus pour offrir un confort ultime et fabriqués avec des matériaux durables adaptés aux enfants, ils sont parfaits pour l'école, les trajets en avion ou en voiture, et les loisirs à domicile.

Modèle KH01 : un casque filaire sûr et durable pour les enfants

Le casque filaire pour enfants KH01 allie durabilité et confort. Doté d'options de contrôle du volume de 85 dB et 93 dB, il protège les jeunes oreilles tout en offrant un ajustement confortable et ergonomique.

Il est doté d'un serre-tête robuste et d'un câble renforcé en nylon tressé pour supporter les rigueurs d'une utilisation quotidienne, même lorsqu'on le malmène. Il est fourni avec un câble audio 3,5 mm compatible avec les iPads, les ordinateurs portables, les Kindles, les tablettes, les smartphones et d'autres appareils.

Modèle KH02 : le casque sans fil pour enfants à petit prix

Découvrez la liberté ultime avec le casque sans fil pour enfants KH02. Il garantit un plaisir sans fin grâce à ses 45 heures d'autonomie. Son microphone omnidirectionnel HD haut de gamme offre une clarté exceptionnelle lors des cours en visio et des appels. Doté de la technologie avancée Bluetooth 5.3, il diffuse vos musiques préférées sans interruption. En outre, le KH02 peut passer du mode filaire au mode sans fil grâce à son port audio de 3,5 mm.

Modèle KH03 : le casque sans fil ANC haut de gamme pour les enfants

Le casque sans fil pour enfants KH03 ANC va plus loin avec le contrôle actif du bruit, parfait pour être au calme ou profiter d'une musique immersive dans les environnements bruyants. Il est fabriqué à partir de matériaux de première qualité adaptés aux enfants afin de garantir le meilleur confort, et est doté de la même fonction de contrôle du volume de 74 dB / 85 dB / 93 dB et de lumières LED dynamiques pour plus d'amusement. Avec son autonomie impressionnante de 70 heures, le KH03 est conçu pour être utilisé sans soucis lors des déplacements. Il peut passer facilement en mode filaire grâce à sa prise jack 3,5 mm.

Disponibilité et prix

Le KH01 est disponible en deux couleurs (Rose magenta ou Bleu marine) au prix de 11,99 $ / 11,99 ? avec une remise sur Amazon.com et Amazon.fr . Le KH02 est disponible en deux couleurs (Rose clair ou Bleu marine) au prix de 19,99 $ / 21,99 ? avec une remise sur Amazon.com et Amazon.fr . Les deux modèles peuvent être achetés sur Tronsmart.com . De plus, le KH03 sera disponible à l'achat en juillet.

5 juin 2024 à 03:00

