Ampace : Passer au niveau supérieur sans refroidissement liquide et sans climatiseur

MUNICH, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Ampace, un fournisseur de batteries au lithium de renommée mondiale, dévoilera une série de nouveaux produits sur le stand de l'entreprise à ees Europe le 19 juin à 14h00 CEST, avec l'innovante Full Temp. Range Control. La technologie de contrôle de l'autonomie sans refroidissement liquide et sans climatiseur ainsi que la cellule de batterie Kunlun 2.0, pour des performances ultimes et des avantages économiques pour les clients.

Selon les prévisions de BloombergNEF , le marché mondial du stockage d'énergie connaîtra une croissance annuelle de 21 % pour atteindre 137 GW/442 GWh d'ici 2030. Parallèlement, EnergyTrend prévoit une forte augmentation des déploiements mondiaux de systèmes de stockage d'énergie en 2024. Ces projections soulignent le rôle central des systèmes de stockage d'énergie dans les entreprises, offrant des avantages à long terme tels qu'une empreinte carbone réduite et des économies de coûts.

Cependant, l'industrie est toujours confrontée à un problème fondamental avec les systèmes de stockage d'énergie, car ils sont très vulnérables à la chaleur. Par conséquent, la technologie de gestion de la température est essentielle à la durabilité, à l'efficacité et, surtout, à la sécurité du système.

Ainsi, Ampace, la marque leader des exportations chinoises de stockage d'énergie résidentiel en 2023, selon Shenzhen Gaogong Industry Research (GGII), a réalisé une percée massive dans l'industrie en faisant oeuvre de pionnière dans le domaine de la Full Temp. Range Control Technology, un exploit qui était auparavant considéré comme irréalisable.

Full Temp. Range Control Technology a abandonné les méthodes traditionnelles de refroidissement liquide et de climatisation avec une conception minimale qui établit une nouvelle norme pour les produits de stockage d'énergie commerciaux et industriels, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité économique. C'est un pas important vers un avenir plus durable et plus rentable pour le stockage de l'énergie.

Ampace a également développé la cellule de batterie Kunlun 2.0, soutenue par la nouvelle technologie GT40. Il s'agit également d'une nouvelle application des matériaux et d'une nouvelle conception de la structure pour une efficacité, une fiabilité et un cycle de vie plus long que les autres cellules de batterie. Cette technologie a été appliquée aux produits commerciaux et industriels d'Ampace, assurant la stabilité de la température, réduisant les émissions de carbone et permettant aux clients de réduire leurs coûts grâce à une technologie de pointe.

Le 19 juin à 14h00 CEST, Ampace dévoilera son nouveau produit très attendu, alimenté par l'innovante Full Temp. Range Control Technology sans liquide de refroidissement et sans climatiseur et avec la cellule de batterie Kunlun 2.0, au stand C3 480 de la société en Europe. Cet événement est de la plus haute importance pour présenter les solutions de stockage d'énergie de pointe d'Ampace, couvrant les systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels, résidentiels et portables. Ne manquez pas cette évolution passionnante !

