Door nomme Steve Goldstein au poste de directeur général





Rob Sanders devient responsable des relations stratégiques

LONDRES, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Door, la principale plateforme mondiale de vérification diligente et de gestion des risques numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Goldstein au poste de directeur général. M. Goldstein apporte une vaste expérience en matière de leadership dans les entreprises d'IA, de données, de fintech et de regtech pour propulser la prochaine étape de croissance de Door.

M. Goldstein succède à Rob Sanders, cofondateur et ancien directeur général de Door, qui occupera désormais le poste de responsable des relations stratégiques. À ce poste, M. Sanders s'attachera à entretenir les relations avec les entreprises clientes et les partenariats stratégiques clés de l'entreprise. Il continuera également à conseiller Door en tant que membre du conseil d'administration aux côtés du cofondateur Roland Meerdter.

« Nous avons vécu une expérience incroyable en cofondant et en dirigeant Door pour qu'elle arrive là où elle se trouve aujourd'hui, a déclaré Rob Sanders. Après avoir mené avec succès nos cycles de financement de série A et B, le moment est venu de faire évoluer la direction de l'entreprise. Avec son expérience, sa vision et son dynamisme, Steve est la personne idéale pour conduire la prochaine phase d'expansion de Door. »

Avant de rejoindre Door, M. Goldstein a occupé le poste de directeur général de Resolute AI, où il a mené l'acquisition de l'entreprise par Research Solutions. Auparavant, il était responsable de la gestion des produits chez Refinitiv, la société de données financières détenue par le London Stock Exchange Group. M. Goldstein a également cofondé Alacra Inc, une société pionnière dans le domaine de la regtech, rachetée par Opus Global en 2015. Au cours de sa brillante carrière, il a créé et lancé de nombreux produits d'information primés.

« Door a construit une plateforme impressionnante soutenue par un vaste réseau de clients dans le domaine des services financiers, a déclaré Steve Goldstein, nouveau directeur général de Door. L'industrie continue de faire face à d'importantes pressions sur les marges, ce qui souligne le besoin critique de technologies transformatrices qui modernisent les processus existants. Je suis ravi de prendre la tête de l'équipe de classe mondiale de Door alors que nous aidons nos clients à stimuler leur efficacité, leur conformité et leur croissance grâce à notre puissant réseau et à nos solutions d'IA. »

M. Goldstein sera basé au bureau de Door à New York et assumera toutes les responsabilités en tant que directeur général à compter de ce jour.

À propos de Door

Door est l'interface numérique utilisée par les investisseurs professionnels et les plateformes d'investissement pour accéder à des informations actualisées pour la recherche de fonds et la vérification diligente opérationnelle. Door rationalise l'échange d'informations, ce qui permet aux gestionnaires d'actifs de gagner du temps, d'améliorer l'expérience des clients et de réduire les risques d'investissement. Door travaille avec plus de 500 gestionnaires d'actifs et équipes de recherche de gestionnaires dans 39 pays.

Contact : Door, Rupal Joshi, responsable du marketing de contenu, e-mail : [email protected] site web : www.guidetodoor.com

5 juin 2024 à 02:00

