Angel Yeast s'associe à BakeMark pour lancer plusieurs gammes de produits au salon Bakery China 2024





SHANGHAI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), premier fabricant mondial de levure, s'est associé à BakeMark pour dévoiler diverses gammes de produits sous le nom de BakeMark By Angel lors du salon Bakery China 2024, la 26e édition du plus grand salon mondial de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, qui se tient cette année entre le 21 et le 24 mai à Shanghai. BakeMark est le principal fabricant et distributeur d'ingrédients de boulangerie en Amérique du Nord. À l'avenir, les deux poids lourds de l'industrie proposeront des produits et des services de boulangerie de qualité qui encourageront les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains.

Angel Yeast et BakeMark s'associeront pour lancer trois gammes de produits comprenant plus de 40 produits, notamment :

Mélanges et glaçages pour produits boulangers

Cette ligne de produits comprend des mélanges de pain pour bagels et levain, des mélanges pour gâteaux, des mélanges pour biscuits et beignets, ainsi que des glaçages décoratifs.

Garnitures à la crème pâtissière, au fromage et au fromage viennois

Cette ligne de produits offre des saveurs riches, crémeuses et acidulées, parfaites pour rehausser une variété de pâtisseries et de produits de boulangerie.

Confitures et garnitures aux fruits

Cette ligne de produits comprend des confitures d'abricot, de framboise et de fraise, des garnitures aux fruits condensés, des garnitures contenant 55 % à 70 % de fruits et des garnitures aux fruits naturels labellisés.

Selon les résultats d'une étude menée par Innova Market Insights, le secteur des ingrédients de boulangerie en Asie est florissant et la demande de produits labellisés dans l'industrie de la boulangerie est également en hausse. Les résultats de l'étude soulignent également qu'en adoptant un comportement sain, les consommateurs du monde entier recherchent la valeur nutritionnelle des ingrédients de boulangerie ; ils considèrent les protéines comme l'ingrédient le plus important.

Depuis de nombreuses années, Angel Yeast s'est engagée à proposer des produits et des solutions innovants en réponse à la demande croissante du marché pour des produits durables, riches en protéines et à base de plantes. « Les efforts conjoints d'Angel Yeast et de BakeMark élargiront la gamme de produits d'Angel Yeast dans les ingrédients de boulangerie afin de proposer à nos partenaires et aux consommateurs une variété de produits boulangers sains », a déclaré Wang Xishan, vice-président d'Angel Yeast.

Alexy Gourgourinis, directeur mondial de BakeMark, a déclaré que cette nouvelle collaboration renforcera le partenariat stratégique entre les deux entreprises et contribuera également à accroître la présence de BakeMark en Chine, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique.

