Intersolar Europe 2024 : découvrez la solution ODM innovante de Hiconics pour l'énergie verte résidentielle





La chaîne d'approvisionnement ODM propriétaire de classe mondiale de Hiconics a ouvert la voie à la livraison de produits de haute qualité.

MUNICH, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology (« Hiconics » ; SHE300048), une filiale spécialisée dans les énergies vertes au sein de Midea, s'apprête à présenter ses systèmes de stockage d'énergie résidentiel (RESS) tout-en-un, ses onduleurs photovoltaïques et ses équipements de recharge pour véhicules électriques (VE) au stand C2 670 de l'Intersolar Europe 2024, le plus grand salon mondial de l'industrie solaire, qui se tiendra du 19 au 21 juin 2024, à Munich.

Pour se distinguer des autres fournisseurs de solutions de stockage d'énergie verte, Hiconics a créé une chaîne de valeur ODM de premier plan, s'appuyant sur les plus de 50 ans d'expérience de Midea dans le domaine de l'utilisation domestique, sur une chaîne d'approvisionnement à l'échelle du milliard, et sur de solides capacités mondiales de R&D et de fabrication, comprenant 33 centres de R&D et plus de 40 centres de fabrication.

Grâce à des investissements dans la R&D, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication intelligente, le contrôle de la qualité et d'autres domaines, Hiconics contrôle rigoureusement chaque détail de ses produits pour présenter une solution de stockage résidentiel esthétique, flexible et simple et soutenir les produits d'énergie domestique verte avec des performances fiables. Tous les produits Hiconics sont conçus spécifiquement pour le marché européen et peuvent favoriser la croissance de la marque de ses clients, faciliter le travail des installateurs et rassurer les utilisateurs finaux.

Les solides capacités de R&D de Hiconics garantissent que les capacités de conception de produits flexibles de sa chaîne de valeur ODM peuvent couvrir un large éventail de catégorie et permettre une personnalisation pour la livraison de produits d'énergie verte de haute qualité aux clients.

En s'appuyant sur les solides bases et sur l'expertise de Midea dans le secteur de l'électroménager, Hiconics a excellé dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie verte pour la maison qui, non seulement offrent une commodité exceptionnelle, mais sont également à l'origine d'une nouvelle tendance en matière d'électrification des appareils électroménagers. Ces solutions intègrent de manière organique des dispositifs d'énergie durable dans les environnements domestiques et l'esthétique industrielle, répondant ainsi au besoin de conceptions propres et attrayantes. L'approche de conception modulaire allège considérablement la charge des installateurs en rationalisant les processus de transport et d'installation. La philosophie de conception esthétique de Midea en matière d'appareils électroménagers garantit aux propriétaires une expérience utilisateur à la fois à la pointe de la technologie et esthétiquement agréable, caractérisée par un sentiment de chaleur et de beauté. De plus, la mise en place de mesures de sécurité complètes à différents niveaux du système et du niveau de la batterie améliore la sécurité.

Pour plus d'informations sur Hiconics, veuillez consulter le site https://www.hiconics-global.com/company-profile/ .

À propos de Hiconics

Hiconics, fondé en 2003, a été coté à la Bourse de Shenzhen sous l'abréviation « Hiconics » et le code boursier « 300048 » le 20 janvier 2010. En 2020, la société a été officiellement intégrée au groupe Midea. En 2023, trois principaux secteurs d'activité sont apparus : une large gamme de produits d'énergie verte résidentielle, des onduleurs à haute et basse tension et les solutions photovoltaïques de Midea.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429425/Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Priducts.jpg

5 juin 2024 à 00:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :