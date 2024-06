GIGABYTE s'associe à NVIDIA pour les PC IA RTX qui prennent en charge ACE NIM et la Technologie Numérique Humaine





TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, met en avant ses prouesses en matière d'intelligence artificielle en s'associant à NVIDIA pour lancer des PC IA RTX haut de gamme. Dans son discours d'ouverture au COMPUTEX 2024, Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, a souligné que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère informatique alimentée par l'IA générative, les jumeaux numériques et les ordinateurs personnels qui évoluent vers des usines d'IA avec des humains numériques fournissant des solutions professionnelles. M. Jensen a insisté sur les défis de l'inflation informatique, l'efficacité de NVIDIA CUDA dans l'accélération des processeurs spécialisés et le potentiel de l'IA en tant qu'industrie de 100 000 milliards de dollars.

GIGABYTE a collaboré étroitement avec NVIDIA pour déployer une gamme complète de PC IA RTX, renforçant ainsi son leadership sur le marché des PC IA. Chaque ordinateur portable IA de GIGABYTE est équipé de GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTXtm 40, prenant en charge des fonctionnalités avancées telles que ACE NIM, le ray tracing, le deep learning super sampling (DLSS) et de puissants coeurs Tensor. Ces technologies offrent des visuels réalistes et des capacités exceptionnelles d'apprentissage de l'IA, conformément aux approches basées sur des modèles mentionnées par M. Jensen.

En outre, les produits GIGABYTE prennent en charge la technologie numérique centrée sur l'humain NVIDIA ACE qui permet aux humains numériques d'interagir avec le langage naturel et des expressions faciales. Ces humains numériques peuvent être utilisés comme ambassadeurs de marque, agents de service à la clientèle IA et travailleurs de la santé numériques, améliorant ainsi les services personnalisés et leur efficacité. Les ordinateurs portables IA de GIGABYTE excellent dans le traitement graphique de haute intensité et dans diverses applications d'IA, s'adressant aussi bien aux gamers qu'aux créateurs, ce qui indique que GIGABYTE est à l'avant-garde de la révolution de l'IA et conduit la nouvelle ère des applications d'IA génératives.

Eddie Lin, directeur général de GIGABYTE, a déclaré : « Les PC IA passent des solutions basées sur le cloud à l'informatique de pointe et sont prêts à passer des marchés de niche à l'adoption générale dans les années à venir. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les principaux leaders du secteur des puces pour construire un écosystème d'IA robuste avec du matériel et des environnements d'apprentissage de qualité supérieure. » À mesure que les applications d'IA générative se répandront dans les modes edge, cloud et hybride, elles deviendront des technologies de base dans le domaine des PC. La collaboration à long terme de GIGABYTE avec NVIDIA et la technologie exclusive AI Nexus garantissent d'excellentes expériences utilisateur. En outre, plus de 40 % des ordinateurs portables GIGABYTE sont équipés de touches Copilot dédiées qui permettent aux utilisateurs de profiter pleinement des avantages et de la commodité de l'IA.

GIGABYTE a également annoncé le lancement de nouvelles solutions d'IA à la veille du COMPUTEX, mettant en évidence ses conceptions innovantes et son plan stratégique complet en matière d'IA. Pour en savoir plus sur les innovations de GIGABYTE en matière d'IA au COMPUTEX, consultez le site https://bit.ly/GIGABYTE_2024_COMPUTEX

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427794/RTX_AI_PC_____ACE_NIM.jpg

5 juin 2024 à 00:30

