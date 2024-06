GWM-FTXT expose au FCVC 2024, attirant l'attention du marché international





SHANGHAI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 juin 2024, la conférence et exposition internationale sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible (FCVC 2024) a eu lieu à Shanghai, en Chine.

GWM-FTXT a présenté sur place une gamme de produits à pile à combustible de grande puissance, notamment des moteurs à pile à combustible de 255 kW et 120 kW, ainsi qu'une pile à plaque en graphite de 300 kW, suscitant un intérêt considérable de la part des clients de l'industrie du marché international.

Le produit phare de nouvelle génération de GWM-FTXT est le "système de pile à combustible de 120 kW", conçu pour une intégration flexible dans divers types de véhicules utilitaires à hydrogène. Il présente une efficacité, une fiabilité et des avantages d'intégration élevés, répondant aux environnements opérationnels exigeants du transport longue distance.

À l'avenir, GWM-FTXT positionne la "capacité lourde de longue distance" comme une orientation d'application principale pour les véhicules utilitaires à hydrogène. Grâce à la solution "hydrogène liquide + pile à combustible à haute puissance", elle vise à propulser les véhicules à hydrogène dans le transport de longue distance, en étendant progressivement sa portée à des secteurs tels que le transport maritime, la cogénération et le stockage de l'énergie.

Récemment, GWM-FTXT a lancé le projet "Cent véhicules, dix stations" dans la région Pékin-Tianjin-Hebei en Chine. Ce projet, en collaboration avec des partenaires de la chaîne industrielle, vise à augmenter davantage l'échelle de déploiement des véhicules à hydrogène, en soutenant le développement de l'infrastructure chinoise de l'hydrogène et du réseau à grande vitesse.

GWM-FTXT s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur chinois de l'hydrogène, accélérant son expansion sur le marché international. Il accueille favorablement la coopération des partenaires mondiaux, des investisseurs et des clients pour visiter et discuter des possibilités de collaboration, favorisant ensemble le développement vert et durable à l'échelle mondiale.

