Dépôt d'un recours collectif canadien au nom des actionnaires de la Banque TD

Sotos Class Actions a émis un avis d'action au nom des actionnaires qui ont acheté des actions de la Banque TD entre le 26 août 2021 et le 3 juin 2024. Le recours collectif allègue que la Banque TD et certains de ses administrateurs et dirigeants ont...

Une manifestation devant la succursale de la SAQ d'Arvida, à Saguenay, a rassemblé des dizaines d'employé-es et de membres de la CSN, en fin de journée. Les manifestantes et les manifestants déplorent qu'après un an et demi de pourparlers, la...