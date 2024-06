OpenGate Capital signe un accord contraignant pour la vente de Fiven





OpenGate Capital (« OpenGate »), une société mondiale de capital-investissement, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord contraignant pour la vente de Fiven, l'un des principaux producteurs mondiaux de carbure de silicium (« SiC »), à Kymera International, une société de portefeuille de Palladium Equity Partners, LLC. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

OpenGate a acquis Fiven en 2019 par le biais d'une scission d'entreprise de Saint-Gobain.

Les grains et poudres en SiC de Fiven offrent des propriétés uniques de dureté, de résistance thermique et de conductivité, de résistance à l'usure et d'inertie chimique. Les produits Fiven sont vendus à une clientèle diversifiée à travers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord pour une utilisation dans un large éventail d'applications, y compris la métallurgie, les réfractaires, les abrasifs, la filtration et la céramique technique. Fiven a une empreinte manufacturière mondiale à partir de la Norvège, de la Belgique et du Brésil. La société est basée à Oslo, en Norvège.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2024.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la valeur par le biais de la croissance, de l'innovation ainsi que les améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital, dont le siège social est situé à Los Angeles, possède des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a procédé à l?acquisition de 40 plateformes en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site www.opengatecapital.com.

À propos de Kymera International

Par le biais d'acquisitions, l'histoire de Kymera International remonte aux années 1800. Aujourd'hui, Kymera International est une société américaine, leader mondial dans le développement et la fabrication de matériaux spécialisés avancés et de revêtements de surface à haute performance. Kymera vend ses produits techniquement développés dans une grande variété de marchés finaux, y compris l'aérospatiale, la défense, le médical, l'électronique, la chimie, la spécialisation automobile, la fabrication additive et de nombreuses applications industrielles. Kymera International possède des installations de fabrication aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.kymerainternational.com.

À propos de Palladium Equity Partners, LLC

Depuis sa création en 1997, Palladium a investi dans plus de 210 entreprises (40 plateformes et plus de 170 activités complémentaires). Avec plus de trois milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société se concentre principalement sur des investissements en actions de rachat de l'ordre de 50 à 150 millions de dollars. Palladium cherche à acquérir et à développer des entreprises en partenariat avec des fondateurs et des équipes de direction expérimentées en fournissant des capitaux et des conseils stratégiques. Les partenaires de la société ont une expérience significative dans les secteurs de la consommation, des services, de l'industrie et de la santé, en mettant l'accent sur les entreprises qui bénéficieront de la croissance de la population hispanique américaine. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.palladiumequity.com.

4 juin 2024 à 20:20

