Laserfiche reconnu comme 2024 Gartner® Peer Insightstm Customers' Choice for Content Services Platforms





Laserfiche, le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus métier, a été désigné comme Customers' Choice dans le rapport 2024 Gartner Peer Insights « Voice of the Customer »: Content Services Platforms. Cette distinction, basée sur les avis des clients, est attribuée aux fournisseurs qui atteignent ou dépassent à la fois la moyenne du marché en matière d'expérience globale et la moyenne du marché en matière d'intérêt et d'adoption par les utilisateurs.

« Grâce à nos clients, nous sommes ravis de figurer dans le quadrant supérieur droit du rapport "Voice of the Customer", avec la note globale et le nombre d'avis les plus élevés », déclare Thomas Phelps IV, vice-président principal chargé de la stratégie d'entreprise et directeur informatique de Laserfiche. « Chez Laserfiche, nous sommes passionnés par nos clients et nous profondément impliqués dans l'innovation des produits et dans une expérience client exceptionnelle. »

Dans le rapport Gartner, Laserfiche a reçu la note globale moyenne la plus élevée (4,7 sur 5), sur la base de 404 évaluations au 31 mars 2024. Parmi les sept fournisseurs reconnus, Laserfiche a obtenu le pourcentage le plus élevé de notes à 5 étoiles.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite de notation par les pairs et d'évaluation conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de services d'entreprise. Les évaluations sont organisées par produits sur des marchés actifs qui s'alignent sur les marchés de recherche de Gartner, en tant que marchés définis par le Magic Quadrant, le Market Guide, ou par GPI et qui sont ouverts à la discrétion de l'équipe GPI et ne nécessitent pas de recherche publiée pour réserver l'espace sur Peer Insights.

Selon Gartner, « les plateformes de services de contenu (CSP) sont essentielles à la gestion et à l'utilisation du contenu au sein d'une organisation. Les technologies CSP permettent aux employés de récupérer et de travailler avec le contenu d'une manière moderne et transparente à travers les appareils et les frontières de l'organisation. Les fonctionnalités de base des CSP incluent la capture, la création, la consolidation, le traitement et la conservation du contenu afin de soutenir les opérations commerciales personnelles, d'équipe, de département et d'entreprise. »

« La ville de Riverside s'appuie sur des partenaires technologiques innovants pour faire fonctionner nos services de mairie virtuelle et fournir un service de classe mondiale aux départements de la ville et à ses administrés », déclare George Khalil, directeur informatique de la ville de Riverside. « Notre collaboration avec Laserfiche est un excellent exemple de partenariat public-privé qui améliore notre approche du service public. De l'accès numérique aux dossiers aux opérations sans papier, en passant par la capture et le traitement des données, ce partenariat améliore considérablement les opérations, la transparence et le service à la clientèle grâce à notre hôtel de ville virtuel, qui offre un accès en libre-service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

Quelques points forts des avis Gartner® Peer Insightstm ayant contribué à la reconnaissance de Laserfiche :

« Laserfiche est comme un couteau suisse de solutions potentielles. Le nombre de problèmes qu'il peut résoudre est incroyable. De l'OCR automatique des documents aux flux de travail, en passant par des formulaires simples qui remplacent le papier, Laserfiche peut tout faire. » ? Un spécialiste des applications dans l'industrie gouvernementale

« Laserfiche est une solution de formulaires incroyablement robuste qui nous permet de fournir des processus automatisés innovants et d'améliorer les processus commerciaux existants. Nous sommes ravis de ce produit. » ? Un responsable informatique dans le secteur des soins de santé et des biotechnologies

« Nous utilisons ce fournisseur depuis plus de 25 ans et il est devenu la deuxième application la plus importante de notre institution. » ? Un directeur informatique dans le secteur bancaire

« Ces commentaires fournissent des centaines d'informations authentiques et de première main sur les raisons pour lesquelles les gens aiment utiliser le logiciel Laserfiche », déclare Kurt Rapelje, directeur des partenariats stratégiques de Laserfiche. « Ils illustrent la façon dont les organisations Run Smarter® grâce à Laserfiche®. »

Laserfiche continue de fournir des solutions qui offrent une valeur commerciale et incitent les clients à maximiser leur retour sur investissement. La société a récemment annoncé Laserfiche AI à près de 2 000 participants inscrits à sa conférence annuelle Empower en avril 2024. Laserfiche a également présenté le Laserfiche Solution Marketplace, une collection de plus de 200 modèles de solutions avec des outils téléchargeables pour le déploiement rapide de solutions automatisées.

Pour en savoir plus sur l'évaluation de Laserfiche par les clients, téléchargez un exemplaire gratuit du rapport 2024 Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Content Services Platforms ici.

À propos de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite de notation par les pairs et d'évaluation conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de services d'entreprise. « Voice of the Customer » est un document qui applique une méthodologie aux évaluations agrégées de Gartner Peer Insights sur un marché afin de fournir une perspective globale aux décideurs informatiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gartner.com/reviews/home.

Gartner, Voice of the Customer for Content Services Platforms, Peer Contributors, 24 mai 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Clauses de non-responsabilité Gartner

Gartner® et Peer Insightstm sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner® Peer Insights tm consiste en des opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait ni représenter les points de vue de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le premier fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'entreprise. Grâce à des flux de travail puissants, des formulaires électroniques et des services de gestion des documents et d'analyse, la plateforme Laserfiche® accélère les affaires, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance à travers l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

