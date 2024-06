Green Street rachète Locatus, leader du marché du Benelux en matière de données et d'analyses exclusives sur le commerce de détail





Green Street, le fournisseur chef de file de renseignements et d'analyses sur le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe, a fait l'acquisition de Locatus, le principal fournisseur néerlandais de données et d'analyses de haute qualité et provenant de sources indépendantes relatives au secteur de la vente au détail dans la région du Benelux. Locatus représente la quatrième acquisition de Green Street depuis 2020, et fait suite à l'acquisition par la société fin 2023 de Local Data Company (LDC), un fournisseur britannique de premier plan de données sur la localisation des commerces de détail.

« L'engagement de Locatus à être le fournisseur de référence pour les données sur la localisation des commerces de détail dans le Benelux et son grand talent en font une bonne adéquation pour Green Street. Sa couverture approfondie de l'immobilier commercial de détail au Benelux accélère notre engagement à développer nos données et analyses en pleine expansion sur les biens immobiliers et complète l'acquisition de Local Data Company au Royaume-Uni que nous avons effectuée l'an dernier », a déclaré Jeffry Stuek Jr., PDG de Green Street. « Nous sommes ravis d'intégrer ces capacités pour offrir à nos clients les analyses les plus complètes et les meilleures de la région sur les biens immobiliers du commerce de détail. »

Depuis plus de 20 ans, Locatus compile des informations et des données indépendantes et exclusives de détail sur tous les magasins et toutes les entreprises de services orientés vers le consommateur, en ayant commencé par les Pays-Bas, avant de s'étendre à l'ensemble du Benelux et à de grandes villes européennes. Locatus propose des informations immobilières complètes sur plus de 400?000 points de vente au Benelux, y compris les zones de chalandise, des données de fréquentation et des analyses solides sur l'inoccupation, la santé, et autres. Locatus dessert un large éventail de clients, notamment les autorités, des détaillants, des investisseurs, des promoteurs, des consultants, etc.

« Locatus est heureuse de faire équipe avec Green Street. Nous entrevoyons de grandes possibilités d'étendre notre base de données sur le commerce de détail à d'autres pays européens. En outre, l'infrastructure de Green Street va nous aider à poursuivre l'amélioration de notre capacité à servir nos clients avec des données de haute qualité et des tableaux de bord de pointe », a confié pour sa part Gerard Zandbergen, PDG de Locatus.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur d'informations, de données, d'analyses et de services-conseils exploitables sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des informations incomparables et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés qui aident les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société produit des informations exclusives, des conclusions et des analyses prédictives sur les marchés par le biais d'une plateforme SaaS. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.greenstreet.com.

À propos de Locatus

Locatus est un leader dans le domaine des renseignements provenant de sources indépendantes sur le commerce de détail en Europe. Locatus recueille ses propres données sur tous les magasins et sociétés de services orientés vers le consommateur et les met à la disposition de ses clients par le biais d'une base de données en ligne qui couvre les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et de grandes villes européennes. Fondée en 2000, Locatus a son siège aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site locatus.com.

