L'innovation révolutionnaire de ClairAudio obtient le statut de brevet en attente





TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 4 juin, 2024 / ClairAudio, une entreprise de technologie pionnière qui prépare le terrain de la promotion musicale, a le plaisir d'annoncer le statut de brevet en attente pour son algorithme révolutionnaire d'IA et d'apprentissage automatique. Cette étape majeure est un important pas en avant en ce qui concerne les démarches de l'entreprise pour remodeler le paysage de l'industrie musicale.

En exploitant des ensembles de données de grande envergure, ClairAudio a réussi à éliminer l'ambiguïté à laquelle se confrontaient les artistes indépendants et les labels qui faisaient la promotion de leur musique. « Notre technologie d'IA fait plus qu'analyser les modèles d'engagement des fans, elle attribue également les budgets promotionnels de manière stratégique, pour optimiser la pertinence et les revenus », explique Tom Hickey, chef de l'exploitation chez ClairAudio.

En tant que solution globale qui s'adresse aux musiciens, aux groupes, aux artistes, aux managers et aux labels, ClairAudio offre une méthode simplifiée de promotion musicale. En offrant des rapports détaillés, des analyses et des aperçus démographiques, cette plateforme offre des conseils indispensables en vue de l'optimisation des dépenses promotionnelles. « Nous croyons fermement que cela représente la prochaine évolution de la promotion musicale et du marketing dans ce domaine. Nous sommes des pionniers dans le champ de l'IA musicale et nous sommes à la recherche de solutions qui fassent la différence dans la carrière des artistes », a déclaré Alec Miller, PDG et co-fondateur de ClairAudio.

ClairAudio avance pour renforcer sa position dans le domaine et prépare son inscription à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) plus tard cette année. Cette décision stratégique souligne le dévouement de la société à l'innovation et en même temps son aspiration à influencer l'avenir de la promotion musicale à l'échelle mondiale.

www.clairaudio.com

À propos de ClairAudio Inc. :

ClairAudio Inc. est située à l'avant-garde de l'industrie musicale, en exploitant l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique, afin de révolutionner la découverte et la promotion des artistes. Basée à Toronto, au Canada, ClairAudio vise la stimulation des artistes et des professionnels du domaine, à l'aide d'outils et de technologies de pointe. En mettant l'accent sur la transparence, l'intégrité et son approche axée sur l'artiste, ClairAudio est à la pointe en essayant de façonner l'avenir de la promotion musicale à l'échelle mondiale.

Suivez notre parcours :

www.instagram.com/clairaudio.ai

www.tiktok.com/@clairaudio.ai

www.youtube.com/@clairaudio

Coordonnées :

[email protected]

1 (647) 270-9410

LA SOURCE: ClairAudio Inc.

4 juin 2024 à 16:18

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :