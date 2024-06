International Battery Metals (IBAT), producteur de lithium établi aux États-Unis, nomme Iris Jancik, chef de la direction pour diriger l'expansion commerciale mondiale





Mme Jancik sera responsable de la mise sur pied des installations d'extraction modulaire directe du lithium (EDL) à l'échelle mondiale

La chef de la direction a fait ses preuves dans la réalisation de projets industriels à grande échelle

Un nouveau leadership pour tirer parti de la dynamique commerciale pour l'expansion aux États-Unis et à l'échelle mondiale

HOUSTON et VANCOUVER, C.-B., 4 juin 2024 /CNW/ - International Battery Metals Ltd. (CSE : IBAT), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Iris Jancik au poste de chef de la direction, à compter de la mi-août. Mme Jancik se concentrera sur l'expansion du déploiement commercial des usines brevetées d'extraction modulaire directe du lithium (EDL) d'IBAT.

IBAT a récemment annoncé l'installation de sa première usine de production commerciale de lithium, située au même endroit que les installations de US Magnesium (US Mag) à l'extérieur de Salt Lake City, en Utah. IBAT met actuellement en service l'usine d'EDL avec une capacité de conception initiale de 5 000 tonnes métriques/an et prévoit commencer la production de lithium en juin. L'usine traite la saumure produite à partir de sels de magnésium résiduaire contenant du lithium, et le produit de chlorure de lithium alimentera la production de carbonate de lithium pur par US Mag.

Il s'agit de la première usine commerciale d'EDL en Amérique du Nord et de la première usine modulaire d'extraction du lithium au monde.

« La technologie d'EDL commercialisée et brevetée d'IBAT a fait ses preuves, est prête à lancer une industrie du lithium aux États-Unis et à révolutionner la production mondiale, ce qui en fait un moment privilégié pour se joindre à l'organisation, a déclaré Mme Jancik. La demande croissante de batteries exige un changement radical dans la façon dont le lithium est produit, et IBAT offre la bonne combinaison d'efficacité, de durabilité et d'évolutivité pour atteindre de nouveaux sommets. »

Avant de se joindre à IBAT, Mme Jancik a occupé le poste de chef de la direction d'IDE Americas, une filiale d'IDE Technologies, une entreprise mondiale de solutions de dessalement et de traitement de l'eau, où elle était responsable du développement et de l'exploitation de grands projets d'infrastructure, y compris l'usine de dessalement de Carlsbad de la San Diego County Water Authority à Carlsbad, en Californie, ainsi que d'autres usines municipales et industrielles de traitement de l'eau. Ingénieure possédant une vaste expérience en matière de contrats et de gestion à l'échelle mondiale, elle détient une maîtrise en administration, commerce international, de la Texas A&M University.

« Iris apporte une expertise approfondie dans l'infrastructure de l'eau, qui est au coeur de notre processus de recyclage de l'eau par EDL, et les ressources commerciales mondiales requises pour tirer parti de l'élan d'IBAT, a déclaré John Burba, fondateur, chef de la technologie et directeur d'International Battery Metals. « Je m'attends à ce qu'IBAT repousse les frontières de la croissance avec Iris à la barre et j'ai hâte de collaborer avec elle. »

Mme Jancik succède à Garry Flowers, qui s'est joint à IBAT pour une période de deux ans, commençant comme président en juillet 2022, puis nommé chef de la direction en décembre 2022. On attribue à M. Flowers l'accélération de la technologie d'IBAT jusqu'à sa première phase commerciale.

« Nous sommes reconnaissants de la diligence de Garry dans la transformation d'IBAT, qui est passée d'une entreprise technologique à une entreprise commerciale prête pour la croissance, a déclaré William Webster, président du conseil d'administration. Le leadership de Garry a contribué à jeter les bases afin qu'IBAT déploie sa première usine, qui est un jalon important en tant que première usine modulaire d'EDL au monde.

La production de lithium augmente pour répondre à la demande, atteignant environ 180 000 tonnes métriques en 2023, dont environ 22 000 tonnes métriques proviennent d'un projet d'EDL établi en Argentine. D'ici 2030, la demande mondiale de lithium devrait dépasser 2,4 millions de tonnes métriques d'équivalent carbonate de lithium.

À l'heure actuelle, plusieurs entreprises de lithium établies ainsi que de nouveaux entrants ciblent la production d'EDL au cours des prochaines années. Le déploiement des usines conventionnelles d'extraction directe de lithium construites sur pilotis peut prendre de cinq à six ans, tandis qu'IBAT, en revanche, peut déployer son infrastructure modulaire d'usine d'EDL en 18 mois.

L'usine modulaire d'extraction directe de lithium d'IBAT a été vérifiée de façon indépendante pour extraire plus de 97 % du lithium disponible de la saumure. En raison du taux de récupération avancé de l'eau de l'usine pouvant atteindre 98 % de l'eau recyclée, la technologie d'IBAT protège fortement les précieuses ressources en eau. IBAT a démontré que la technologie peut extraire le lithium de sources de saumure souterraine et renvoyer la saumure appauvrie en lithium dans le même aquifère souterrain dans une boucle de recyclage fermée.

À propos d'International Battery Metals Ltd.

IBAT est une entreprise de technologie de pointe axée sur le développement de méthodes respectueuses de l'environnement pour extraire les composés de lithium de la saumure. IBAT a mis au point une usine brevetée d'extraction modulaire directe du lithium qui permet un déploiement rapide sur un site de production de détenteurs de ressources. IBAT travaille avec des détenteurs de ressources en saumure, des aquifères de saumure et des clients industriels avec des sous-produits de saumure. IBAT croit que la conception modulaire de son usine d'EDL permet aux clients de réaliser d'importantes économies initiales et que la technologie d'EDL exclusive réduit les coûts d'exploitation en extrayant de façon sélective du lithium de la saumure tout en éliminant efficacement les contaminants.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Garry Flowers, chef de la direction

La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des hypothèses, des estimations et d'autres énoncés prospectifs concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents et sont assujettis à des facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux qui sont actuellement prévus dans ces énoncés.

Énoncés prospectifs et mises en garde

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières, et ces valeurs mobilières ne doivent pas être vendues dans quelque État des États-Unis que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable. Le présent communiqué peut contenir des énoncés sous réserve des règles d'exonération au sens des lois et règlements sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs concernant certains des plans et objectifs de la Société, y compris des énoncés concernant le moment prévu du début de la production et la capacité de production du déploiement initial de l'usine d'EDL d'IBAT avec US Mag, les attentes à l'égard des activités futures d'IBAT et les énoncés concernant la demande mondiale de lithium prévue. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « voir », « croire », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles de la Société quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats et les développements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par les renseignements prospectifs en raison de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes liés aux activités de la Société figurent dans les documents publics de la Société qui sont disponibles dans le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs mentionnés précédemment sont formulés en date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

Les statistiques et les estimations relatives à la demande mondiale de lithium contenues dans le présent communiqué ont été obtenues auprès de Statista, et n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par IBAT.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427815/IMG_8621_AFTER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2404505/International_Battery_Metals_Logo.jpg

SOURCE International Battery Metals Ltd.

4 juin 2024 à 16:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :