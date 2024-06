AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Anandasangaree se joindra aux chefs de la Nation algonquine Anishinabeg lors d'une cérémonie de signature visant à créer un espace dédié aux Algonquins dans l'enceinte parlementaire à Ottawa





OTTAWA, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et les chefs de la Nation algonquine Anishinabeg signeront une entente visant à aménager un espace réservé aux Algonquins dans l'enceinte parlementaire à Ottawa.

Les médias sont invités à assister à la signature au 119, rue Sparks, vers 16 h 45 (HE). Les médias pourront commencer à s'installer à partir de 16 h (HE). Le ministre Anandasangaree et des représentants de la Nation algonquine Anishinabeg seront disponibles pour répondre aux questions.

Date : 5 juin 2024

Heure : 16 h (HE)

Lieu : 119, rue Sparks

Ottawa, ON

K1P 5B5

