QS World University Rankings 2025 : La Suisse et la Belgique brillent pour la recherche, La France excelle dans l'employabilité des diplômés





LONDRES, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, spécialiste mondial de l'enseignement supérieur, a publié l'édition 2025 du classement international des universités le plus consulté au monde[1] le seul classement de ce type qui évalue l'employabilité et les performances en matière de développement durable. Selon le classement mondial des universités QS 2025 , la Suisse se distingue par l'impact de sa recherche et de sa technologie. Les universités belges brillent par leurs collaborations transfrontalières et progressent dans les indicateurs liés à l'employabilité des diplômés.



Résumé: France

Amélioration remarquable des indicateurs d'employabilité, tant en termes de réputation auprès des employeurs que de réussite des diplômés

Une collaboration exceptionnelle en termes de recherche transfrontalière, avec trois des institutions de recherche les plus collaboratives au monde.

Les universités françaises sont confrontées à des défis en matière de développement durable , les stratégies ESG et SDG étant à la traîne par rapport aux concurrents mondiaux

, les stratégies ESG et SDG étant à la traîne par rapport aux concurrents mondiaux Baisse du taux d'étudiants internationaux et du taux d'encadrement dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour accroître la mobilité des étudiants internationaux dans le pays.

La France compte 35 universités classées. Parmi elles, quatre montent dans le classement, 21 descendent et 10 restent stables dans leur rang ou leur tranche du classement.

QS World University Rankings 2025 : Les universités françaises dans le Top 500 Classement 2025 2024 Rang

24 24 Université PSL 46 38 Institut Polytechnique de Paris 63 59 Université de la Sorbonne 73 71 Université Paris-Saclay 187 184 École Normale Supérieure de Lyon 205 192 Ecole des Ponts ParisTech 283 328 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 302 236 Université Paris Cité 334 294 Université Grenoble Alpes 350 319 Sciences Po 405 392 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 448 382 Université de Montpellier 456 421 Université de Strasbourg 481 387 Université d'Aix-Marseille



À propos de la performance de la France dans le classement de cette année, Ben Sowter, vice-président senior de QS, a déclaré : "Le classement mondial des universités 2025 met en évidence la force dont les universités françaises continuent de faire preuve en matière de recherche internationale : "Le QS World University Rankings 2025 met en évidence la force dont les universités françaises continuent de faire preuve en matière de recherche internationale, tandis que leurs résultats impressionnants dans les domaines de l'emploi et de la réputation auprès des employeurs témoignent de l'excellence de leurs méthodes d'enseignement et de l'aptitude au travail de leurs diplômés, qui ont ensuite un impact significatif sur leurs carrières respectives. Nous tenons à féliciter les 35 établissements français classés dans cette édition, en particulier les quatre qui figurent parmi les 100 premiers.

Résumé : Suisse

La Suisse compte 10 institutions classées, dont trois ont grimpé dans le classement, six ont reculé et une s'est maintenue.

Producteurs de recherche de classe mondiale, quatre universités suisses se classent dans le top 100 pour les citations par faculté.

Très attractive pour les talents étrangers, avec neuf des dix universités suisses classées dans le top 100 pour le taux d'encadrement international.

Forte collaboration en termes de recherche transfrontalière, selon le réseau international de recherche

L'ETH Zurich maintient sa position de meilleure université d' Europe continentale





QS World University Rankings 2025: Universités classées en Suisse Classement 2025 2024 Rang

7 7 ETH Zurich - Institut fédéral suisse de technologie 26 36 EPFL 109 91 Université de Zurich 131 124 Université de Bâle 155 128 Université de Genève 161 126 Université de Berne 224 220 Université de Lausanne 405 328 USI - Università della Svizzera italiana 539 563 Université de Fribourg 781-790 1401+ Zürcher Hochschule Winterthur



M. Sowter a déclaré : "Les institutions suisses continuent de s'enorgueillir d'un système éducatif de classe mondiale : "Les institutions suisses continuent de s'enorgueillir d'un système éducatif de classe mondiale, contribuant intensément à la poursuite mondiale de la connaissance par des publications de recherche influentes et des partenariats exceptionnels. Sa capacité à attirer une cohorte exceptionnellement diversifiée de personnel et d'étudiants renforce sa position de puissance mondiale et de moteur de la recherche et de l'innovation. Les universités suisses bénéficieraient de se concentrer sur l'établissement de relations avec les employeurs afin de combler le déficit de compétences et d'offrir aux étudiants des possibilités d'apprentissage par l'expérience".

Résumé : Belgique

La Belgique compte neuf universités classées. Parmi elles, une, l'Université de Liège, monte dans le classement et huit le quittent.

Leader européen en matière de collaboration transfrontalière dans le domaine de la recherche, avec deux universités dans le top 10 mondial des réseaux internationaux de recherche

Amélioration du nombre d'étudiants étrangers malgré les difficultés à attirer les talents étrangers

La KU Leuven est leader national dans 4/9 des indicateurs de QS : réputation académique et des employeurs, citations par faculté et réseau de recherche international.

L'Université de Liège est la seule université belge à se hisser dans le classement de cette édition.

Lutte pour promouvoir son système d'enseignement supérieur auprès des employeurs et de la communauté universitaire au sens large

Difficultés à générer des recherches influentes et à fort impact, d'après le nombre de citations par membre du corps enseignant

QS World University Rankings 2025 : Universités classées en Belgique Classement 2025 2024 Rang

63 61 KU Leuven 169 159 Université de Gand 203 180 Université catholique de Louvain (UCLouvain) 230 189 Université libre de Bruxelles 267 248 Université d'Anvers 278 259 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 396 421 Université de Liège 554 551 Université de Hasselt 781-790 691-700 Université de Mons



M. Sowter a déclaré : "La Belgique mène 68 % de ses recherches avec des collaborateurs internationaux, soit plus de trois fois la moyenne mondiale et près de deux fois la moyenne européenne, devançant ainsi ses concurrents régionaux les plus proches, la France (57 %) et l'Allemagne (51 %). C'est l'ampleur de la connectivité mondiale nécessaire pour relever les défis les plus pressants du monde, et les universités belges devraient continuer à financer et à promouvoir ces partenariats".

M. Sowter poursuit : "Toutefois, l'impact de cette recherche reste difficile à mesurer, les universités belges étant à la traîne de leurs concurrents régionaux en ce qui concerne les citations par faculté. En veillant à ce que leur production scientifique soit de la plus haute qualité possible, financée de manière adéquate, orientée vers les problèmes mondiaux contemporains et diffusée au sein de la communauté universitaire élargie, les universités belges pourront prospérer sur la scène mondiale."

Faits marquants au niveau mondial

Le classement mondial des universités de cette année comprend 1 500 universités réparties dans 106 systèmes d'enseignement supérieur. Les États-Unis sont le pays le plus représenté, avec 197 établissements classés, suivis du Royaume-Uni avec 90 et de la Chine (continentale) avec 71. Au niveau mondial, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) célèbre treize années consécutives en tête du classement. L'Imperial College London occupe la deuxième place, réitérant son exploit de 2014. L'Université d'Oxford et l'Université de Harvard se maintiennent respectivement à la troisième et quatrième place, tandis que l'Université de Cambridge complète le top 5. Caltech est la seule université à entrer dans le top 10 mondial dans cette édition.

La Suisse et Singapour sont les seuls pays, outre le Royaume-Uni et les États-Unis, à figurer dans le top 10, l'ETH Zurich et la National University of Singapore (NUS) se classant respectivement septième et huitième.

Des informations méthodologiques détaillées sont disponibles sur le site QS World University Rankings 2025 methodology (topuniversities.com ).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2429773/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

[1] According to Google Trends, the QS World University Rankings generate over three times more organic searches than its closest competitor. In 2023, the rankings attracted over 90 million views on TopUniversities.com, TopMBA.com, and QSChina.cn, and were featured 124,000 times by media outlets globally (Source: Meltwater).

4 juin 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :