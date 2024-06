Amélioration d'infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau à Haines Junction





VILLAGE DE HAINES JUNCTION, YT, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le village de Haines Junction améliorera plus d'un kilomètre de conduites d'eau et d'égouts sanitaires, et plus de quatre kilomètres de routes et d'allées grâce à un investissement conjoint de 10 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial.

Annoncé par le député Brendan Hanley, le ministre Richard Mostyn et le maire Bruce Tomlin, ce projet complétera les améliorations qui ont déjà été apportées au réseau d'aqueduc et d'égout ainsi qu'aux routes, en remplaçant un plus grand nombre de conduites et de routes vieillissantes afin de répondre aux besoins de la municipalité et de ses projets de construction domiciliaire.

Le gouvernement fédéral investit 7?500?000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Yukon s'élève à 2?500?000 $.

Citations

«?Des infrastructures modernes permettent d'assurer la solidité et la durabilité des collectivités du Yukon. L'annonce d'aujourd'hui va au-delà de l'amélioration des routes et du réseau d'aqueduc et d'égout. C'est un investissement essentiel pour la prospérité, la santé et la sécurité des résidents actuels et futurs de Haines Junction. Nous tenons à ce que tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées, puissent compter sur leurs infrastructures, aujourd'hui et demain.

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?Nous sommes fiers d'investir dans la qualité de vie des Yukonnais avec le gouvernement du Canada et nous le remercions pour son financement. Ce projet répond à des besoins en infrastructures essentielles pour le quotidien des habitants de Haines Junction. Nous tenons à répondre aux besoins croissants de nos collectivités et à construire un avenir solide et durable pour les Yukonnais, à mesure que notre territoire s'agrandit.?»

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

«?Le projet de la phase 4 à Haines Junction représente une étape importante, dans la mesure où il permet de rendre presque toutes nos infrastructures de distribution d'eau et de traitement des eaux usées conformes aux normes actuelles. Cet investissement de 10 millions de dollars permettra d'améliorer nos services essentiels et nos routes, ce qui profitera autant aux habitants actuels et futurs. Nous remercions nos partenaires fédéraux et territoriaux pour leur soutien constant en vue de construire une collectivité plus sûre, plus saine et plus durable. »

Bruce Tomlin, maire du village de Haines Junction

Faits en bref

Ce volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, presque 30 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 134,2 millions de dollars et une contribution territoriale totale de plus de 35,6 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 134,2 millions de dollars et une contribution territoriale totale de plus de 35,6 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

