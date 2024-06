Vantage Data Centers finalise la toute première titrisation adossée à des actifs (ABS) de centres de données dans l'EMEA avec une transaction de 600 millions GBP





Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, annonce aujourd'hui avoir levé 600 millions GBP de billets à terme titrisés, marquant ainsi la toute première titrisation d'actifs de centres de données dans la région EMEA. La transaction comprend 100 millions GBP supplémentaires en billets de financement variable non financés. Les billets à terme sont notés A-, A (faible) et A par Standard & Poor's, Morningstar DBRS et Scope Ratings, respectivement.

Sous la direction de Barclays, qui a agi en tant que seul conseiller en structuration et seul conseiller en structuration verte, et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Nikko Capital Markets, les billets seront utilisés pour refinancer 480 millions GBP de dette pour deux installations (CWL11 et CWL13) sur le campus 148MW de Vantage à Cardiff, au Pays de Galles, l'un des plus grands campus de centres de données hyperscale d'Europe. Le produit excédentaire sera utilisé pour les dépenses en capital et les affaires générales de l'entreprise. Les billets ont une date de remboursement prévue de cinq ans.

Marquant la neuvième émission de dette verte de Vantage, la transaction a obtenu une désignation Green Bond par l'intermédiaire d'un avis de deuxième partie (SPO) de Morningstar Sustainalytics en mars 2024. L'utilisation des recettes permettra de progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et soutiendra la R&D de fonctionnalités durables de nouvelle génération afin de réduire au minimum l'empreinte carbone de Vantage. Pour plus de détails, veuillez consulter le cadre des obligations vertes.

« La poursuite par Vantage de véhicules de financement innovants pour stimuler le développement mondial continu de l'entreprise est essentielle à notre capacité à répondre rapidement à la demande d'infrastructures critiques nécessaires pour soutenir l'adoption du cloud et l'IA », déclare Sharif Metwalli, directeur financier de Vantage Data Centers. « Nous sommes fiers de poursuivre notre utilisation pionnière du financement par titrisation dans le secteur des centres de données, en particulier en Europe, et nous attendons avec intérêt le développement continu d'une infrastructure numérique flexible et durable dans le monde entier pour permettre la croissance de nos clients. »

« Nous sommes fiers de soutenir Vantage avec le financement inaugural de la titrisation de centres de données sur notre marché domestique britannique en utilisant notre expertise de premier plan en matière de titrisation d'infrastructures numériques pour aider à débloquer une nouvelle source de capitaux pour la classe d'actifs en Europe », déclare Gordon Beck, head of European corporate & sustainable securitization, Barclays.

À ce jour cette année, Vantage a levé 1,7 milliard de dollars en financement par emprunt pour sa plateforme EMEA.

Pour plus d'informations sur la plateforme en pleine croissance de Vantage dans la région EMEA, veuillez consulter le site suivant : https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/.

Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets dans une juridiction, et il ne doit y avoir aucune vente des billets dans un État ou une juridiction dans lequel l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifié, ou des lois sur les valeurs mobilières ou des lois « Blue Sky » de tout État ou autre juridiction des États-Unis.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.vantage-dc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 juin 2024 à 15:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :