La plateforme d'ingénierie optimisée à l'IA de Neural Concept lève 27 millions USD de fonds de série B pour accélérer la croissance mondiale

Neural Concept, la principale plateforme d'ingénierie dopée à l'IA qui transforme la conception de produits à l'aide du Deep Learning 3D, a annoncé avoir levé 27 millions USD dans le cadre d'un cycle de financement de série B. Le tour de table a été dirigé par Forestay Capital, avec la participation du Groupe D. E. Shaw et des investisseurs existants Alven, CNB Capital, HTGF et Aster Group. Cette levée de fonds fait suite à deux précédents tours de table : l'un de série A de 9 millions USD finalisé en mars 2022 et l'autre de capitaux de démarrage de 2 millions USD finalisé en 2020. Les fonds levés lors du nouveau tour de table seront utilisés pour consolider le leadership technologique de Neural Concept dans son domaine, ainsi que pour accélérer sa croissance et le recrutement de talents à l'échelle mondiale pour répondre à la forte demande des clients en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis.

Les fabricants du monde entier sont confrontés à des défis sans précédent. La nécessité d'améliorer les performances, la sécurité et la durabilité augmente, et la pression à la réduction des coûts et à l'accélération de l'innovation continue de croître. Neural Concept résout ces défis en permettant aux équipes d'ingénierie de développer plus rapidement de meilleurs produits grâce à l'IA.

Fondée en 2018 et basée à Lausanne, en Suisse, Neural Concept compte plus de 60 employés en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. La Société est le leader du Deep Learning 3D pour les équipes d'ingénierie de produit des secteurs de l'automobile, de la microélectronique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Plus de 60 fabricants d'équipements d'origine, dont Airbus, Bosch, General Electric, Subaru et quatre écuries de Formule 1 sur dix font confiance à la plateforme de Neural Concept pour placer l'ingénierie optimisée par l'IA au coeur de leur processus de développement de produits.

La plateforme combine la technologie exclusive de Neural Concept avec des capacités uniques d'analyse de données, de MLOps (pour : machine learning operations) et de déploiement d'applications pour placer l'ingénierie optimisée par l'IA au coeur des processus de simulation et de développement de produits. Elle améliore de manière spectaculaire la collaboration entre les équipes de science des données, de simulation et de conception afin d'améliorer et d'accélérer l'innovation. Il a été prouvé que Neural Concept réduit jusqu'à 75% les délais de développement de produits de bout en bout, accélère jusqu'à 10 fois la simulation de produits et améliore les caractéristiques du produit, notamment l'efficacité, la sécurité, la vitesse et l'aérodynamisme, jusqu'à 30%.

Cette levée de fonds de série B intervient juste après la récente annonce d'une étroite collaboration technique avec NVIDIA, qui permet à Neural Concept d'optimiser les performances des modèles de Deep Learning basés sur la physique appliqués aux processeurs GPU et aux logiciels CUDA de NVIDIA et de repousser ainsi, conjointement, les limites de ce domaine.

Deborah Pittet, directrice senior chez l'investisseur principal Forestay Capital, a déclaré : « Neural Concept a été le pionnier du Deep Learning 3D ? l'avant-garde de l'IA ? et a produit une traction et des résultats phénoménaux auprès de clients de divers secteurs à travers le monde. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe visionnaire de classe mondiale de Neural Concept et de diriger cette importante levée de fonds de série B qui accélérera sa croissance mondiale et redéfinira la façon dont les entreprises d'ingénierie du monde entier développent et conçoivent des produits. »

Jean Nations, du Groupe D. E. Shaw , a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec Neural Concept et de soutenir sa croissance. Nous sommes convaincus que Neural Concept sera un puissant accélérateur pour les équipes d'ingénierie qui commercialisent des produits, comme le prouvent les dizaines de fabricants dans le monde qui utilisent déjà sa plateforme innovante. Ce financement va permettre à Neural Concept de faire bénéficier de nombreux autres fabricants de l'ingénierie dopée par l'IA. »

Pierre Baqué, co-fondateur et PDG de Neural Concept, a déclaré : « Le monde est confronté à des défis sans précédent qui nécessitent de toute urgence des solutions d'ingénierie innovantes. Les équipes d'ingénierie sont soumises à une pression énorme pour fournir plus rapidement des produits plus intelligents, plus sûrs et plus durables ; mais pour y parvenir, il faut une approche fondamentalement nouvelle. Neural Concept permet aux fabricants d'équipements d'origine de placer le Deep Learning 3D et l'IA générative d'avant-garde au coeur du développement de leurs produits, ce qui améliore la collaboration et les processus tout en favorisant l'identification de solutions innovantes. Nous sommes ravis de travailler avec nos nouveaux investisseurs Forestay Capital et le groupe D. E. Shaw ainsi qu'avec tous nos investisseurs existants pour faire passer notre Société au niveau supérieur. Ce cycle de financement de série B de 27 millions USD nous permettra de tirer parti de notre solide succès commercial pour aider davantage d'équipementiers du monde entier à exploiter tout le potentiel de l'ingénierie optimisée par l'IA pour fournir plus rapidement de meilleurs produits. »

À propos de Neural Concept : www.neuralconcept.com

Fondée en 2018, Neural Concept propose une plateforme complète de premier plan qui place l'IA 3D au centre du processus de développement de produits pour révolutionner la façon dont les ingénieurs conceptualisent, conçoivent et valident les produits grâce à l'ingénierie optimisée par l'IA. Issue de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), la Société est soutenue par des investisseurs de renommée mondiale, dont Forestay Capital, le Groupe D. E. Shaw, Alven, CNB Capital, HTGF et Aster Group . Neural Concept travaille avec 40% des plus grands équipementiers européens et asiatiques et 25% des 100 premiers fournisseurs mondiaux de premier rang.

À propos de Forestay Capital : www.forestay.vc

Fondé en 2018, Forestay est un fonds technologique de financement de la phase de démarrage qui fait partie de B-FLEXION, une société d'investissement privé entrepreneuriale fondée par Ernesto Bertarelli. Forestay investit dans des équipes visionnaires dont la croissance atteint un point d'inflexion et s'associe avec elles pour créer les futurs leaders de leur catégorie. Le fonds soutient les start-ups en y consacrant des investissements allant de 10 à 20 millions USD en Europe, en Israël et, éventuellement, sur la côte Est des États-Unis.

À propos du Groupe D. E. Shaw : www.deshaw.com

Le groupe D. E. Shaw est une société mondiale d'investissement et de développement technologique affichant plus de 60 milliards USD de capital d'investissement au 1er mars 2024. La Société dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Depuis sa fondation en 1988, le groupe D. E. Shaw s'est bâti une réputation d'investissement réussi basé sur l'innovation, une gestion prudente des risques ainsi que la qualité et les compétences approfondies de son personnel. Largement présent sur les marchés de capitaux mondiaux, le groupe D. E. Shaw investit dans un large éventail de sociétés et d'instruments financiers dans les économies développées et en développement.

