Kindeva Drug Delivery agrandit ses installations à Loughborough, au Royaume-Uni, sur le campus de Charnwood, afin de stimuler la croissance des processus de commercialisation du propergol vert

CDMO leader dans le domaine des combinaisons de médicaments ou dispositifs à l'échelle mondiale, Kindeva Drug Delivery (Kindeva) a annoncé aujourd'hui l'extension de ses sites à Loughborough, au Royaume-Uni, au Charnwood Campus Science Innovation and Technology Park. Cette décision stratégique de Kindeva stimule la croissance des processus de commercialisation du propergol vert et garantit un espace dédié à l'équipe des services de laboratoire analytique commercial de l'entreprise, qui sera hébergée sur ce site une fois les rénovations achevées dans le courant de l'année.

Ce changement multiplie par deux la présence du laboratoire de Kindeva au Royaume-Uni, élargit les opérations et permettra de transférer environ 50 employés du contrôle qualité du site de production de Kindeva à Loughborough. La société vient d'annoncer son investissement dans une deuxième chaîne de fabrication pour la production d'aérosols-doseurs pressurisés (pMDI) contenant des gaz propulseurs à faible PRG (potentiel de réchauffement global) sur ce site. Cet espace supplémentaire offre également une possibilité d'extension permettant de soutenir les futures opportunités d'innovation et de durabilité, notamment le développement et d'autres capacités de soutien sur un seul site.

« Alors que Kindeva poursuit sa croissance mondiale, cette extension constitue une étape supplémentaire dans la commercialisation des pMDI à faible PRP de nos clients », déclare Carl Brookes, vice-président de la fabrication et de l'exploitation chez Kindeva à Loughborough. « C'est une période passionnante pour le propergol vert, et Kindeva s'engage à rester à la pointe de ces transitions de produits en faveur d'une planète plus verte. Alors que Kindeva continue de développer des technologies et des processus plus durables, nous évaluons sans cesse le potentiel de toutes nos plateformes de médicaments et dispositifs et de nos sites. Notre extension sur le campus de Charnwood permettra à Kindeva de continuer à progresser grâce à des sites ultra-modernes pour nos employés qui ont pour tâche de garantir aux produits que nous fabriquons des normes de qualité et de sécurité parmi les meilleures et, au bout du compte, améliorer la santé des patients que nous servons ».

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat qui se concentre sur les produits de combinaisons de médicaments ou dispositifs. Nous développons et fabriquons des produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment par voie pulmonaire et nasale, injectable et transdermique. Nos offres de services vont de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conteneurs et l'assemblage de produits pharmaceutiques et de dispositifs. Kindeva sert une clientèle mondiale à partir de ses sites de fabrication, de recherche et de développement de pointe situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

