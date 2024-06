Arsenal Media salue la création d'un Fonds temporaire pour soutenir l'information locale à la radio





SAINT-LAMBERT, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Arsenal Media Inc accueille avec grand intérêt les nouvelles dispositions de la Loi sur la radiodiffusion présentées par le CRTC qui feront en sorte de faire contribuer de façon importante les services de diffusion en ligne au financement du contenu canadien.

En tant que radiodiffuseur établi dans plusieurs régions du Québec, Arsenal Media Inc salue la sagesse du Conseil de mettre sur pied un Fonds temporaire pour soutenir la production de nouvelles locales par des stations de radio commerciales à l'extérieur des grands centres urbains.

La mise en place de ce nouveau cadre réglementaire était très attendue comme l'indique le président et chef de la direction d'Arsenal Media, Sylvain Chamberland, «Nous sommes satisfaits de constater que nous avons été entendus par le CRTC afin de créer un Fonds spécialement dédié à l'information régionale au pays. Produire de l'information de qualité est une opération coûteuse pour la radio en région. La rareté de la main-d'oeuvre, l'éloignement et la grandeur des territoires à couvrir sont autant de facteurs qui commandent des investissements importants alors que les revenus publicitaires sont de plus en plus dirigés vers des plateformes étrangères qui n'ont aucun intérêt pour l'information locale. La décision du CRTC marque un pas significatif pour tenter de mettre en place des règles de jeu équitables entre les radiodiffuseurs qui doivent déjà contribuer à la création de contenu canadien et les géants du numérique.»

Arsenal Media se réjouit de constater que le Conseil agit avec vigueur et promptement en reprenant l'une des propositions du président sortant de l'Association des radios régionales francophones (ARRF), Sylvain Chamberland, concernant la création d'un tel Fonds. Nous estimons que cette initiative survient alors que l'industrie se transforme rapidement et que les besoins sont pressants pour protéger le journalisme en région et éviter l'apparition de nouveaux déserts d'information.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 18 radios et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert.

