Les portes du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue sont officiellement ouvertes!





QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - La 4e édition du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue est officiellement commencée. Les 4 et 5 juin 2024, plus de 100 entreprises seront présentes à travers 40 000 pieds carrés d'exposition à l'Arena Jacques-Laperrière pour exposer leur savoir-faire aux visiteurs.

« Nous sommes ravis de revenir dans la belle région de Rouyn-Noranda pour l'ouverture de cette 4e édition du Salon Industriel de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet événement est une occasion unique de rassembler les acteurs clés de notre industrie et de mettre en valeur l'innovation et le savoir-faire de nos entreprises d'ici », a mentionné Éric Pageau, promoteur des Salons Industriels à travers la province.

Les exposants ont l'opportunité de présenter leurs dernières avancées technologiques, offrant ainsi aux visiteurs un aperçu des tendances et des meilleures pratiques de l'industrie. En plus de contribuer au développement économique local, il favorise le maillage des industries régionales et provinciales.

Activités à l'horaire

En plus des démonstrations d'équipement sur place, les visiteurs auront l'occasion d'assister à l'enregistrement de Balados en direct par La Chaise Bleue, mettant en lumière le rôle essentiel des organisations de soutien telles que PROMPT, Synchronex/Réseau CCTT, EACAT Abitibi et NOVINOR. Ces balados présenteront des témoignages d'entreprises ayant bénéficié de leur accompagnement, démontrant ainsi leur rôle crucial dans la transition vers l'ère numérique. C'est une opportunité inestimable pour les visiteurs et décideurs de découvrir comment ces partenaires peuvent aider à propulser les entreprises vers un avenir numérique prospère!

C'est un rendez-vous! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement au www.salonsindustriels.com ou sur place les 4 et 5 juin.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en?1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province, l'éditeur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel) et l'éditeur de Transport Magazine.

