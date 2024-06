Nuvei s'associe à Visa pour offrir Visa Direct en Colombie





Nuvei est le premier fournisseur mondial de solutions de paiements à offrir Visa Direct à ses clients au pays.

MONTRÉAL, 4 juin 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui qu'elle s'est associée à Visa, un chef de file mondial des paiements numériques, pour offrir Visa Direct en Colombie. Nuvei est le premier fournisseur mondial de solutions de paiements à offrir Visa Direct à ses clients au pays.

Visa Direct est une capacité de traitement VisaNet qui permet la transmission sécuritaire, pratique et en temps quasi réel de fonds directement aux comptes financiers à l'aide des données d'identification des cartes. Les clients de Visa Direct ont accès à la capacité permettant les cas d'utilisation comme les virements de personne à personne, les décaissements de fonds, le paiement de factures ou les transferts de fonds transfrontaliers directement à une carte de débit ou carte prépayée admissible.

Visa Direct est offert aux commerçants colombiens directement par l'intermédiaire de leur intégration unique à la plateforme technologique complète de paiement modulaire de Nuvei. Grâce à Visa Direct, les commerçants qui font affaire avec Nuvei sont en mesure d'offrir des capacités de paiement instantané à leurs clients, avec des transactions acheminées et traitées en temps quasi réel.

Les paiements instantanés sur les cartes permettent aux entreprises d'offrir une expérience de paiement plus rapide, sûre et transparente aux clients de pratiquement tous les secteurs qui dépendent des paiements.

« Offrir des paiements instantanés par l'entremise de Visa Direct soutient notre stratégie visant à fournir des solutions de paiement de premier ordre adaptées aux besoins de chaque marché que nous servons », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « La Colombie est l'un des marchés du commerce électronique qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique latine, et nous sommes fiers d'offrir à nos clients des moyens novateurs d'optimiser leurs flux de paiement, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de fonctionner avec un maximum d'efficacité. »

Le partenariat avec Visa pour offrir Visa Direct renforce l'avantage de précurseur de Nuvei dans le déploiement de solutions de paiement de pointe en Colombie. Nuvei a récemment annoncé qu'il était le premier fournisseur mondial de solutions de paiements à offrir une solution d'acquisition à l'échelle locale au pays, ce qui permet aux entreprises en ligne d'accepter les paiements par carte de leurs clients sans avoir recours à des intermédiaires ou à des services de traitement des paiements tiers.

Visa Direct est déjà offert aux commerçants partenaires de Nuvei dans plus de 30 pays d'Europe, dont le Royaume-Uni, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada en Amérique du Nord et à Hong Kong et à Singapour dans la région de l'Asie-Pacifique. Le fait de permettre à Visa Direct d'accéder aux entreprises en Colombie est la plus récente prolongation du partenariat stratégique mondial entre Nuvei et Visa.

« Notre collaboration avec Nuvei permet déjà aux entreprises en Amérique du Nord et en Europe de tirer parti des avantages de solutions de paiements numériques sur les cartes plus rapides et sécuritaires. « Nous sommes ravis d'étendre ce partenariat à la Colombie afin qu'un plus grand nombre de commerçants puissent offrir une expérience de paiement de pointe à leurs clients », a déclaré Humberto Guihur, vice-président, Produits et innovation, Visa, région des Andes.

