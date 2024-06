L'ÉcoCourse 2024 de l'AJAC débute dans la belle province de Québec, célébrant les plus récents véhicules verts dans un nouveau format excitant





BELOEIL, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a donné le coup d'envoi de sa 12e édition annuelle de l'ÉcoCourse mardi, un événement de trois jours qui met en vedette les plus récents véhicules à haut rendement énergétique offerts aux conducteurs canadiens. Cette année, l'événement revient dans la Belle Province, avec 14 journalistes de tout le pays et des véhicules allant du Kona de Hyundai au Lucid Air.

Depuis sa création, l'ÉcoCourse de l'AJAC a mis en lumière les véhicules qui font bouger l'aiguille de la durabilité, des premiers hybrides aux plus récents modèles entièrement électriques. Après le pittoresque voyage de l'an dernier à travers la Colombie-Britannique, la vitrine roulante se dirige vers le Québec qui représente un foyer pour les véhicules verts, non seulement en raison du taux d'adoption élevé et des rabais disponibles, mais aussi de l'abondance d'énergie hydroélectrique propre et de projets manufacturiers clés. Comme toujours, cet événement ne serait pas possible sans le soutien de nos partenaires fabricants, ainsi que des commanditaires de l'événement, Mobilité électrique Canada et FLO.

« Mobilité électrique Canada est ravie de participer à nouveau à un événement aussi fantastique », a déclaré Daniel Breton, président et chef de la direction de Mobilité électrique Canada. « L'ÉcoRun de l'AJAC est une initiative importante, car elle permet aux journalistes automobiles d'acquérir une expérience de première main avec une variété de véhicules électriques, ce qui, en retour, éduque les consommateurs qui lisent leur travail. L'événement de cette année au Québec permettra aux participants de vivre des expériences réelles qui contribueront à mieux informer les acheteurs canadiens de VE grâce aux écrits des journalistes.

Cette année, le format de l'événement a été modifié. Alors que les journalistes participeront toujours à un voyage sur la route, en échangeant des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques à batterie, l'AJAC a ajouté un nouveau volet d'activités. Ces activités comprennent une course à relais en équipe, avec un arrêt obligatoire pour recharger le véhicule, et une comparaison entre une voiture à moteur à combustion interne et sa remplaçante hybride. Les journalistes seront également chargés d'explorer la distance qu'un véhicule électrique (VE) peut parcourir avec un seul pourcentage de charge. Ce changement de format vise à fournir des données plus directes et plus pratiques aux journalistes présents, qui pourront à leur tour les utiliser pour éduquer (et divertir) leurs lecteurs, téléspectateurs et auditeurs.

Comme les années précédentes, les journalistes seront notés sur leur efficacité tout au long du programme. Le journaliste de l'AJAC qui aura obtenu la meilleure efficacité globale sur l'ensemble des véhicules qu'il aura conduits remportera le très convoité maillot vert. Le président actuel de l'AJAC, Evan Williams, est le double champion en titre.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de donner une fois de plus un coup de main à l'organisation de l'EcoRun de l'AJAC. Ensemble, le comité de cette année a mis sur pied un événement vraiment spécial « , a déclaré Kyle Patrick, coprésident de l'EcoRun, membre du conseil d'administration de l'AJAC et rédacteur en chef des essais routiers pour AutoGuide.com. « Nous savons que le coût de la vie est une préoccupation majeure pour les ménages à travers le pays, et nous en avons fait un principe directeur dans l'élaboration d'un tout nouveau format d'événement pour cette année, avec des essais dans le monde réel qui fournissent des résultats honnêtes et reproductibles pour les automobilistes canadiens. Le fait que l'événement de cette année ait lieu dans la Belle Province est un autre atout, car le Québec est le chef de file de l'Est du Canada en matière d'adoption des VE et d'énergie propre. Avec nos partenaires et les commanditaires de l'événement, nous sommes impatients d'accueillir les journalistes de tout le Canada.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se concentrent sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et L'Ecorandonée

À propos de Mobilité électrique Canada

Mobilité électrique Canada Mobilité électrique Canada est la voix unificatrice qui fait autorité pour la transition vers le transport électrique au Canada. Fondée en 2006, EMC est l'association industrielle nationale qui permet et accélère la transition vers la mobilité électrique durable par la défense des intérêts, la collaboration, l'éducation et le leadership éclairé, dans le but ultime de créer un avenir plus propre, plus sain et plus prospère pour tous les Canadiens.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier?plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue?à?vaincre les changements climatiques et?à?accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5?million de sessions de recharge grâce?à?plus de 100?000?bornes de recharge rapide et de niveau?2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan.?Pour?en?savoir plus,?visitez?flo.com.?

