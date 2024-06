Une enquête de Q4 Inc. révèle un sentiment positif des IRO à l'égard de l'IA dans les relations avec les investisseurs





Q4 Inc. (« Q4 » ou la « société »), la plateforme IR Ops, dévoile les résultats d'une enquête axée sur une variété de sujets afin de mieux comprendre les objectifs, les défis et les cas d'utilisation des Investor Relations Officers (IRO) au sein de l'IA. Plus de 200 IRO ont participé à l'enquête, fournissant un aperçu approfondi de ce que l'avenir de l'IR peut contenir et une feuille de route claire sur la façon dont les partenaires technologiques de l'IR peuvent contribuer.

Avec de petites équipes et des budgets serrés, les programmes IR sont exclusivement axés sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de leurs stratégies IR. Les principales attentes des responsables IR à l'égard des IRO sont claires : la rétention des actionnaires, l'amélioration des notations et de la couverture des analystes et l'amélioration de la qualité des réunions d'investisseurs. Étant donné que la majorité des équipes d'IR ne sont composées que de quelques membres, ces mandats sont difficiles à réaliser. Par conséquent, ces données renforcent le besoin nécessaire de répondre à ces attentes de manière efficiente, efficace et en temps opportun.

On a demandé aux IRO quels outils ils utiliseraient s'ils disposaient de ressources illimitées pour améliorer leur succès. Plus de 50 % des personnes interrogées ont exprimé le désir d'avoir des outils supplémentaires qui fournissent des rapports d'impact et un suivi des progrès. Ces données correspondent aux principaux objectifs et défis révélés dans l'enquête, les répondants identifiant le ciblage/l'engagement des investisseurs et des analystes comme leur objectif principal et 40 % d'entre eux l'estimant comme leur plus grand défi. En outre, 43 % des IRO ont déclaré que la sensibilisation des bonnes personnes est leur principal défi lorsqu'ils tentent d'attirer de nouveaux investisseurs.

Les progrès technologiques, en particulier l'utilisation de l'IA, offrent aux IRO des solutions efficaces pour relever ces défis. Une majorité significative (73 %) des IRO croient au potentiel de l'IA pour rendre les équipes plus efficaces et gagner du temps sur les tâches administratives, tandis que 60 % pensent que l'IA permettra plus de temps pour les initiatives stratégiques. Cependant, il existe encore une lacune dans la compréhension et l'intégration efficace de la technologie, alors que plus de 50 % des répondants ne savent pas où l'IA serait la plus utile ni comment l'utiliser au mieux pour réussir.

Darrell Heaps, fondateur et CEO de Q4, déclare : « Grâce à notre récent sondage et aux discussions avec nos clients existants, y compris les membres de notre conseil consultatif de clients, nous comprenons les défis auxquels les IRO sont confrontés et nous nous engageons à leur fournir les outils dont ils ont besoin pour réussir. Afin d'atténuer certains des problèmes auxquels les IRO sont confrontés, nos recherches ont révélé qu'il est nécessaire d'éduquer sur la manière dont la technologie, y compris l'IA, peut contribuer à accroître l'efficacité. »

L'enquête de Q4 confirme l'importance des types d'outils utilisés par les IRO, de la manière dont ils accèdent aux connaissances pour les utiliser efficacement et de la manière de mesurer et de communiquer les résultats lors de l'utilisation de l'IA. En automatisant les tâches d'IR de routine, les IRO peuvent consacrer plus de temps et de ressources à la planification stratégique, à la promotion de relations significatives et à la conduite d'évaluations premium, qui sont cruciales pour le succès à long terme.

Pour plus d'informations sur l'enquête menée par Q4, veuillez contacter [email protected].

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la première plateforme d'opérations de relations avec les investisseurs dotée du plus grand ensemble de données exclusives sur les investisseurs au monde. Elle a été conçue pour supprimer les obstacles entre les sociétés cotées en bourse et leurs investisseurs. Q4 offre aux responsables des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, le tout en un seul endroit. La plateforme Q4 IR Ops, basée sur l'IA, est dotée d'un système de gestion de site web simple mais efficace, d'un logiciel d'événements faciles à gérer, d'un moteur d'analyse robuste, d'un CRM rationalisé pour les investisseurs et d'une intelligence actionnariale avec des mesures améliorées pour élever les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les informations et les flux de travail qui permettent aux équipes de relations avec les investisseurs de se focaliser sur l'essentiel : la stratégie, les relations et les valorisations premium pour leurs entreprises.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2600 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Elle a instauré une culture maintes fois récompensée, au sein de laquelle ses collaborateurs s'épanouissent et progressent constamment.

Q4 est sise à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations : www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 juin 2024 à 14:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :