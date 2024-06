Une mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie au Québec





PARIS et QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Une mission économique et commerciale de la Francophonie se déroulera du 11 au 13 juin 2024 au Québec. Organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avec le concours du gouvernement du Québec, cette mission a pour objectif de stimuler les échanges économiques et commerciaux entre le Québec, la francophonie canadienne et le reste de l'espace francophone. La mission économique et commerciale constitue la première étape vers le Sommet de la Francophonie qui aura lieu en octobre 2024, à Villers-Cotterêts et Paris.

Ce sont près de 80 entreprises internationales de tout l'espace francophone et plus d'une centaine d'entreprises locales du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et d'ailleurs au Canada qui prendront part à cette mission. Elles ont été sélectionnées dans des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et le numérique. En plus de ces rencontres d'affaires, le programme de la mission prévoit un forum économique de haut niveau ainsi que des visites d'entreprises phares sur le chemin qui mènera les participants de Montréal à Québec le 12 juin.

La mission a lieu en marge de la Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques et du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie, afin d'offrir davantage d'occasions de maillage entre les participants et les milieux d'affaires québécois et francophones, tout en créant plus de discussions d'affaires.

« Depuis 2022, l'organisation des missions économiques et commerciales de l'OIF, véritable rendez-vous économique, a permis de dynamiser de manière inédite la coopération économique intra-francophone. Elles ont permis à plusieurs centaines d'entreprises de régions géographiquement éloignées de se rencontrer et d'envisager des partenariats grâce à une meilleure connaissance des opportunités et de leurs milieux d'affaires respectifs. »

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

« Je me réjouis d'accueillir cette mission économique de l'Organisation internationale de la Francophonie. La tenue de cet événement témoigne de notre volonté de renforcer nos relations économiques et commerciales au sein de l'espace francophone. Elle démontre également l'engagement du gouvernement du Québec auprès de nos entreprises d'ici, en leur offrant la possibilité de tisser des liens profitables dans le vaste réseau d'affaires francophone. Je suis persuadée que les retombées de cette mission seront bénéfiques pour les entreprises québécoises. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

La mission économique et commerciale est rendue possible grâce aux partenaires économiques : L' Ontario ; Le Nouveau-Brunswick ; Affaires mondiales Canada ; La Ville de Montréal; Investissement Québec International.

Il s'agit de la cinquième mission économique et commerciale de la Francophonie, après les éditions en Asie du Sud-Est ( Vietnam et Cambodge), en Afrique centrale ( Gabon et Rwanda ), au Moyen-Orient (Liban) et en Europe centrale et orientale (Roumanie).

et Cambodge), en Afrique centrale ( et ), au Moyen-Orient (Liban) et en centrale et orientale (Roumanie). À travers ce programme phare, l'OIF et ses États et gouvernements membres accompagnent le développement international des entreprises et oeuvrent à multiplier les échanges internationaux au sein de l'espace économique francophone, au service des populations francophones.

À ce jour, ces missions sont à l'origine de plus de 3 000 rencontres et de près d'une centaine d'accords d'affaires d'une valeur totale de plusieurs millions d'euros.

