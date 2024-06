Loger + - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal concluent un partenariat majeur permettant le développement de 1 000 logements hors marché





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Déterminées à loger plus de Montréalaises et de Montréalais plus rapidement, la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont conclu une entente qui permettra le développement de 1 000 unités de logement hors marché d'ici 3 ans, dont 300 seront réservées pour des personnes à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance.

Comme elle l'a fait avec l'UTILE pour le développement de 670 logements étudiants, la Ville a adopté une approche portefeuille avec la SHDM pour la construction ou l'acquisition de ces 1 000 unités.

Ce partenariat de type portefeuille, préconisée par le Chantier Montréal abordable, marque un changement majeur dans le soutien offert aux OBNL qui construisent, achètent ou rénovent des unités dédiées à rester abordables à long terme à Montréal. Plutôt que de soutenir des occasions à la pièce qui nécessitent du temps et des démarches importantes de la part des OBNL, la Ville de Montréal leur offre ainsi une capacité renforcée de saisir un maximum d'occasions de développement rapide.

Le montant d'investissement total de la Ville de Montréal se précisera dans les prochains mois. Une première somme de 5 M$ est confirmée dès cette année pour la phase de démarrage des projets de développement de ces nouvelles unités. La Ville s'engage également à céder certains des terrains qu'elle a acquis en vertu du droit de préemption, d'acquisitions de gré à gré, de la Stratégie d'inclusion et du Règlement pour une métropole mixte.

« Pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais, on doit construire plus et protéger plus d'unités existantes de la spéculation. La SHDM, qui est le bras immobilier de la Ville de Montréal, est un partenaire essentiel dans notre lutte contre la pénurie de logements et la crise de l'abordabilité. Cette entente portefeuille offre, dès le départ à la SHDM, des moyens substantiels pour saisir un maximum d'occasions et de développer plus de logements à l'abri de la spéculation, plus vite. La SHDM disposera de plus d'argent, de plus de terrains et de plus d'autonomie pour développer plus rapidement plus d'unités hors marché. Notre administration repousse constamment les limites de ses pouvoirs pour faire face à la crise du logement et nous continuerons d'innover pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour atteindre notre cible de 20 % de logements hors marché à Montréal d'ici 2050, nous sortons des sentiers battus pour trouver des façons différentes de soutenir celles et ceux qui créent des logements. L'approche portefeuille que nous avons adoptée avec l'UTILE et la SHDM est une nouveauté et nous savons qu'elle répond au besoin de prévisibilité des promoteurs. Déjà, les deux ententes que nous avons conclues vont permettre le développement de 1 670 unités hors marché. C'est majeur! Et ce n'est qu'un début », a soutenu le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Avec cette entente, la SHDM confirme son rôle stratégique de bras immobilier de la Ville de Montréal pour créer davantage de logements abordables. L'approche globale sur trois ans nous permettra d'être plus agile, notamment financièrement, en créant un environnement favorable pour maximiser nos investissements en fonction des projets et des opportunités. Que ce soit pour l'acquisition de bâtiments, la revalorisation d'immeubles ou la construction de nouveaux logements, toutes nos expertises en développement immobilier seront optimisées », a ajouté la directrice générale de la SHDM, Sophie Rousseau-Loiselle.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au coeur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier de plus de 5 000 logements.

4 juin 2024 à 13:48

