Les améliorations d'Airship apportent facilité, liberté et contrôle pour offrir aux clients les expériences qu'ils désirent





Des fenêtres contextuelles, des interstitiels et des prises de contrôle trop fréquents ou mal programmés peuvent perturber l'expérience des clients et figurent parmi les principales raisons pour lesquelles les clients suppriment des applications. La dépendance des spécialistes du marketing à l'égard des tactiques d'interruption a conduit un plus grand nombre de consommateurs à ignorer le marketing traditionnel, tandis que les jeunes générations sont plus susceptibles de prendre des mesures actives pour l'éviter.

Aujourd'hui, à l'occasion de Shoptalk Europe, Airship, société spécialisée dans l'expérience client mobile, a annoncé de nouvelles améliorations de sa plateforme qui offrent aux spécialistes du marketing une flexibilité et un contrôle inégalés pour personnaliser le contenu et collecter des données non confidentielles directement dans les applications des clients, et ce, sans les perturber.

Embedded Content : intégration transparente de contenu dynamique et personnalisé dans les applications afin d'offrir une valeur sur mesure à tous les clients, même à ceux qui ignorent généralement le marketing.

: intégration transparente de contenu dynamique et personnalisé dans les applications afin d'offrir une valeur sur mesure à tous les clients, même à ceux qui ignorent généralement le marketing. Feature Flags : activation et désactivation faciles de nouvelles expériences et fonctionnalités sans code pour des déploiements contrôlés, afin de gagner en confiance et affiner l'efficacité avant de les lancer pour tout le monde.

activation et désactivation faciles de nouvelles expériences et fonctionnalités sans code pour des déploiements contrôlés, afin de gagner en confiance et affiner l'efficacité avant de les lancer pour tout le monde. Notifications de portefeuille multiplateformes : pour la première fois, les marques peuvent envoyer un message à tous les clients avec un passe de portefeuille mobile sur iOS et Android grâce à l'API de notifications de portefeuille d'Airship.

Embedded Content, la nouvelle expérience d'application native sans code d'Airship, ajoute de multiples blocs de contenu personnalisables n'importe où dans les applications. Cela permet aux équipes non techniques d'adapter les expériences à chaque individu, de recueillir des commentaires et d'inciter à des actions de grande valeur sans le soutien continu d'un développeur.

Embedded Content est un changement majeur (et nécessaire) pour les spécialistes du marketing qui s'appuient traditionnellement sur des techniques d'interruption des clients avec des publicités, e-mails, SMS et notifications, ou de distraction pendant les tâches en ligne avec des fenêtres contextuelles et des boîtes de dialogue. « Face à la multiplication des activités marketing, les clients se désintéressent des marques : les taux d'ouverture des e-mails et l'engagement dans les médias sociaux ont tous deux diminué de plus de 30 % au cours des deux dernières années... même si le volume d'e-mails marketing a augmenté » (Gartner, Inc., « How to Deliver Commercially Productive Digital Engagement », par Devon Weidemann, Sharon Cantor Ceurvorst, Kristina LaRocca-Cerrone, 17 juillet 2023).

Les Feature Flags permettent des déploiements contrôlés de fonctionnalités d'application et d'expériences d'application natives sans code comme Scenes et Embedded Content, donnant aux spécialistes du marketing et aux développeurs la liberté et la confiance d'innover rapidement, d'atténuer les risques et d'optimiser les résultats avant un déploiement modifié ou à grande échelle. Par exemple, pour limiter les risques liés à l'expérience client, les détaillants peuvent procéder à un déploiement contrôlé d'une Scene au sein de l'application présentant un nouveau programme de fidélité, puis continuer à affiner l'exécution pour obtenir des résultats optimaux. En diffusant l'expérience auprès d'une petite audience et en augmentant progressivement le pourcentage de clients qui la reçoivent, les spécialistes du marketing peuvent optimiser l'efficacité de la Scene et repérer et corriger tout impact en aval sur le flux de travail et la charge de travail des équipes opérationnelles.

Airship crée automatiquement un segment pour les clients dans l'audience Feature Flag, ce qui facilite la sensibilisation et l'éducation par le biais de messages et d'expériences intégrées, et permet d'obtenir des commentaires sur la fonctionnalité par le biais d'enquêtes.

La nouvelle API de notifications de portefeuille d'Airship offre aux marques la première méthode cohérente de l'industrie pour envoyer des messages aux détenteurs de portefeuilles mobiles sur iOS et Android, y compris la mise à jour dynamique et la personnalisation des passes. Airship Mobile Wallet facilite l'information de tous les clients sur des sujets discrets, tels que des récompenses de fidélité, coupons, billets, avantages pour les membres, événements spéciaux et bien plus encore.

« En tant que premier détaillant mondial de mode sportive, JD Sports s'engage à interagir avec ses clients de manière cohérente, pratique et gratifiante partout, aussi bien en magasin que via notre site Web et nos applications, ainsi que par e-mail, SMS et programmes fidélité », déclare Arianne Parisi, EVP responsable du numérique mondial chez JD Sports Fashion Plc. « Les récentes innovations d'Airship en matière de notifications de portefeuille mobile et d'expériences d'application sans code permettent à notre équipe d'offrir des expériences client avancées et une personnalisation enrichie au fil du temps. »

Les marques peuvent maintenant capitaliser pleinement sur le potentiel inexploité du marketing par portefeuille mobile, car toute personne possédant un passe de portefeuille peut désormais être contactée par le biais de notifications de portefeuille très visibles délivrées sur les écrans de verrouillage des smartphones. Apple Wallet et Google Wallet sont préinstallés sur tous les smartphones, il n'y a donc pas d'application à télécharger ou de site Web à visiter, ce qui signifie que les marques ont moins d'obstacles à franchir pour bénéficier d'une portée inégalée. Il s'agit là d'avancées significatives pour les entreprises qui souhaitent offrir des expériences cohérentes et harmonisées à leurs clients sans se préoccuper des systèmes d'exploitation qu'ils choisissent.

« Le portefeuille mobile est une plateforme importante, car il permet aux spécialistes du marketing de tirer profit des moments d'attention et d'étendre leur portée au-delà de leurs propres applications », déclare Julie Ask, experte renommée en matière d'expérience des applications mobiles. « Les consommateurs stockent non seulement leurs cartes de crédit dans le portefeuille, mais aussi leur identité, leurs cartes d'embarquement, coupons, billets, l'accès aux bâtiments et bien plus encore. Le portefeuille offre une utilité phénoménale aux consommateurs et donne aux spécialistes du marketing un moyen supplémentaire d'impliquer leurs clients. »

Pour lire l'intégralité des commentaires de Julie sur les portefeuilles mobiles et sur l'avenir de l'expérience numérique des consommateurs, consultez l'épisode du podcast « Masters of MAX ».

« Airship a été à l'avant-garde du développement de nouvelles façons de communiquer personnellement avec les clients dès les premiers jours de la téléphonie mobile, des notifications et de la messagerie ai sein de l'application aux portefeuilles mobiles, en passant par les activités en direct. Cette expansion des canaux de distribution se poursuivra, mais il est plus clair que jamais que les spécialistes du marketing doivent s'efforcer de répondre aux attentes des clients en les améliorant plutôt qu'en les interrompant », déclare Brett Caine, directeur général d'Airship. « Nous donnons aux spécialistes du marketing le pouvoir et le contrôle dont ils ont besoin pour se débarrasser de la dépendance à l'égard des développeurs. Ils peuvent désormais aller au-delà des messages et des approches interruptives pour interagir de manière transparente et précise avec les clients dans leurs moments d'attention. »

Inscrivez-vous pour rejoindre Airship le jeudi 20 juin pour un webinaire intitulé « 3 Ways Marketers Can Gain More Ease, Freedom and Control ». Les participants apprendront comment utiliser ces nouvelles capacités passionnantes pour faire interagir les clients avec des expériences qu'ils désirent et pour s'inspirer de cas d'utilisation conçus pour des marques de premier plan dans diverses industries.

Les marques intéressées par un accès en avant-première à Embedded Content peuvent contacter leur gestionnaire de compte pour rejoindre le programme d'accès spécial d'Airship.

À propos d'Airship

Personne n'en sait plus, n'en fait plus ou ne s'engage plus qu'Airship lorsqu'il s'agit d'aider les marques à maîtriser l'expérience client à l'intérieur et à l'extérieur des applications mobiles.

Dès le début des applications, Airship a diffusé les premiers messages commerciaux, pour ensuite étendre son approche orientée données à tous les canaux de réengagement (portefeuille mobile, SMS, e-mail), à l'expérimentation de l'UX des applications, à la création d'une expérience d'application native sans code et à l'optimisation de l'App Store (ASO).

Grâce à des trillions d'interactions avec des applications mobiles pour le compte d'une multitude de marques internationales, la technologie d'Airship et son expertise pointue du secteur ont permis aux applications mobiles de se positionner au coeur de l'expérience client, de la fidélité à la marque et de la monétisation.

Avec l'App Experience Platform d'Airship et sa technologie et son expertise ASO, les marques ont maintenant un ensemble complet de solutions pour optimiser l'ensemble du parcours client mobile, de la découverte à la fidélisation, générant ainsi une plus grande valeur pour toutes les personnes impliquées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.airship.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur X (antérieurement Twitter), LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 juin 2024 à 13:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :