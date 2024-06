Le Groupe Cirque du Soleil s'associe au Grand Prix de Formule 1 du Canada pour la cérémonie d'avant-course de 2024





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil collaborera avec le Grand Prix de Formule 1 du Canada pour la très attendue fin de semaine de course annuelle au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. L'entreprise montréalaise de divertissement artistique mondial a créé une performance sur mesure de trois minutes qui sera présentée sur la grille de départ, dans le cadre des cérémonies d'avant-course le 9 juin prochain à 14h.

« Nous sommes heureux de collaborer avec le Grand Prix de Formule 1 du Canada pour célébrer l'esprit dynamique et créatif qui fait la renommée de notre ville. Nous sommes impatients de participer à cet événement emblématique de Montréal et de montrer l'énergie vibrante de notre ville aux fans de F1 du monde entier lors de la cérémonie d'avant-course de cette année », a ajouté Céline Payelle, vice-présidente et directrice générale, Événements et expériences, au Groupe Cirque du Soleil.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat entre deux organisations de renommée mondiale. Ensemble, nous élèverons le statut de l'avant-course tout en offrant aux fans du monde entier une expérience inoubliable où l'adrénaline rencontre l'extraordinaire », a ajouté François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Cette performance marque la deuxième collaboration du Cirque du Soleil avec le Grand Prix. En octobre 2023, le Blue Man Group et le Cirque du Soleil se sont produits lors de la spectaculaire cérémonie d'ouverture du premier Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, mettant en vedette des stars du monde de la musique. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Cirque du Soleil, KURIOS - Cabinet des curiosités se poursuivra tout au long de l'été à Montréal. Ce spectacle unique et envoûtant présente des chorégraphies acrobatiques exaltantes, des performances époustouflantes et une partition musicale émouvante et vibrante, qui met en lumière la chaleur des relations humaines.

