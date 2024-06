ees Europe : le stockage par batterie ? Des banques d'énergie pour la transition énergétique





Le stockage par batterie est en plein essor. Selon une étude de Frontier Economics, le volume de stockage connecté au réseau en Allemagne pourrait atteindre 60 gigawatts (GW) ou 271 gigawattheures (GWh) d'ici à 2050. Cela représente quarante fois la capacité de stockage actuelle. Les experts s'attendent à une dynamique similaire en termes de réduction des coûts et de rapidité d'installation à celle observée ces dernières années dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Le stockage par batterie modifiera bientôt fondamentalement l'approvisionnement en énergie. Les dernières technologies, tendances et évolutions du marché seront présentées au salon ees Europe, l'exposition la plus importante et la plus internationale d'Europe pour les batteries et les systèmes de stockage d'énergie. Il se tiendra du 19 au 21 juin à Munich, dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne d'expositions pour l'industrie de l'énergie. Près de 3 000 exposants et plus de 115 000 visiteurs du monde entier sont attendus dans 19 halls d'exposition et une zone extérieure.

Le développement du stockage connecté au réseau présente d'énormes avantages pour le système énergétique et offre des bénéfices économiques. L'expansion du stockage à grande échelle peut réduire de manière significative la nécessité d'investir dans de nouvelles centrales électriques au gaz en Allemagne, jusqu'à 9 GW. Cette expansion contribue également de manière significative à la réduction des émissions de CO2. Point essentiel : cette croissance est purement dictée par le marché et ne dépend pas des subventions publiques.

Le stockage à court terme permet la transformation du système

Le stockage par batterie joue un rôle de plus en plus important dans la garantie d'une alimentation électrique fiable et la stabilisation des réseaux électriques. Les grands systèmes de stockage par batterie assurent le contrôle de la tension, fournissent une capacité de réserve immédiate et facilitent la capacité de démarrage à froid, jouant ainsi un rôle dans la gestion de la congestion. Ils peuvent équilibrer les fluctuations du réseau en quelques secondes et stocker de l'énergie pendant des heures, voire des jours. La capacité de démarrage à froid des systèmes de stockage est cruciale en cas d'urgence.

Les systèmes de stockage peuvent en outre atténuer les effets d'une expansion tardive du réseau. Ils contribuent à optimiser l'utilisation de l'infrastructure limitée du réseau, ce qui permet de raccorder davantage d'installations. Cela permet d'augmenter la capacité et de multiplier les installations photovoltaïques malgré une capacité de connexion au réseau limitée. Autre avantage : le stockage par batterie augmente la valeur marchande de l'énergie renouvelable. L'électricité verte peut être stockée lorsque les prix du marché sont bas et injectée dans le réseau lorsque la demande est forte et que les prix de l'électricité sont donc élevés.

La révolution internationale du stockage

Le stockage par batterie connaît une croissance exponentielle dans le monde entier. Les experts prévoient que la capacité de production mondiale atteindra 500 GWh par an d'ici à 2025. Sur des marchés tels que l'Australie, les États-Unis et l'Inde, les appels d'offres pour de nouvelles capacités éoliennes ou solaires sont couplés au stockage depuis des années. En Allemagne, la vitesse d'expansion et la capacité de stockage installée sont encore modestes. Toutefois, cette année, la capacité installée des systèmes de stockage par batterie en Allemagne dépassera pour la première fois celle des systèmes de stockage par pompage.

Définir le cadre adéquat

Un environnement de marché favorable et des réglementations simples sont nécessaires pour que le stockage stationnaire soit attrayant, quelle que soit sa taille. Il faut continuer à favoriser et à améliorer une expansion tirée par le marché. Des conditions-cadres modernes pour le stockage par batterie doivent être mises en place par le biais de réformes des redevances de réseau, de tarifs d'électricité flexibles ou de l'introduction de contrats pour la différence.

ees Europe

Chaque année, ees Europe, l'exposition la plus importante et la plus internationale d'Europe dédiée aux batteries et aux systèmes de stockage d'énergie, offre une opportunité de réseautage pour les acteurs clés de l'industrie, le tout sous la devise « Innover dans le stockage d'énergie ». Elle se concentre sur les dernières technologies, tendances et évolutions du marché. ees Europe se déroulera du 19 au 21 juin 2024 dans le cadre de The smarter E Europe, à la Messe München.

