Coeur + AVC applaudit l'annonce du ministère de l'Éducation sur l'implantation de DEA dans l'ensemble des écoles publiques du Québec





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Coeur + AVC se réjouit de la décision du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, d'installer des défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans l'ensemble des écoles publiques du Québec, incluant les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. Le déploiement de ces DEA à travers la province assurera un meilleur accès public à la défibrillation et une meilleure chance de survie en cas d'arrêt cardiaque.

On parle d'arrêt cardiaque lorsque le coeur cesse de battre. Il s'agit d'urgences médicales soudaines et souvent inattendues qui peuvent frapper n'importe qui, peu importe son âge, n'importe où. D'après un rapport de Coeur + AVC publié en février, environ 60 000 arrêts cardiaques se produisent à l'extérieur de l'hôpital chaque année au pays, soit un toutes les neuf minutes. Malheureusement, seule une personne sur 10 y survit.

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte : pour chaque minute écoulée, les chances de survie diminuent considérablement. Lorsqu'une personne subit un arrêt cardiaque, seule une intervention rapide peut lui sauver la vie.

« La RCR et l'utilisation d'un DEA peuvent doubler les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque. Coeur + AVC est ravie de la décision du gouvernement du Québec d'installer des DEA dans l'ensemble des écoles publiques. Ce sont des lieux névralgiques pour la communauté et elles sont très fréquentées par la population. L'installation stratégique de DEA dans les collectivités urbaines, rurales et éloignées est une excellente initiative pour aider à sauver la vie des personnes qui subissent un arrêt cardiaque, et ce partout dans la province », affirme Michelle Brisebois, vice-présidente principale, Québec, à Coeur + AVC.

De plus, le gouvernement du Québec s'est préalablement engagé à former 80 % de la population à la RCR et à l'utilisation d'un DEA. « En réaction à l'annonce de cet investissement dans de l'équipement qui sauve des vies, nous attendons avec impatience l'occasion de pouvoir collaborer avec le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif », renchérit Mme Brisebois.

En tant que chef de file en matière de réanimation au pays, Coeur + AVC offre une multitude de formations s'adressant aux professionnels de la santé et à la population générale, dont CardiakXpressMC, un nouveau programme d'apprentissage interactif qui présente aux adultes et aux enfants les compétences fondamentales liées à la RCR et à l'utilisation d'un DEA.

La pratique immédiate de la réanimation cardiorespiratoire (RCR) maintient la circulation du sang pour préserver la fonction du cerveau et d'autres organes vitaux. Un DEA délivre une décharge au coeur pour l'aider à recommencer à battre. Les DEA sont sécuritaires et peuvent être utilisés par n'importe qui, avec ou sans formation, en suivant les messages vocaux. Ils ne délivrent une décharge électrique qu'en cas de besoin.

Il s'agit de la deuxième action gouvernementale depuis la mise en oeuvre de la stratégie globale de déploiement des DEA, en juin 2022, alors que le déploiement de 1 000 DEA sur tout le territoire québécois était annoncé.

