Apprenez-en plus sur les personnalités et les évènements qui ont façonné le Canada





GATINEAU, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Aimeriez-vous en savoir plus sur les évènements importants et les personnes qui ont façonné le Canada? Rendez-vous à museedelhistoire.ca pour explorer une toute nouvelle ressource qui vous permettra de mieux comprendre l'histoire!

Le Canada en mouvement est un nouveau module Web qui présente des extraits d'entrevues de personnalités influentes sur leur contribution unique à la société canadienne ainsi que leurs réflexions à ce sujet. Cette précieuse ressource permet au public canadien, peu importe où il se trouve, d'en apprendre davantage sur le vécu de onze personnes qui ont joué un rôle manifeste et extraordinaire dans la définition du Canada contemporain.

Grâce à ce captivant projet d'histoire orale, le public peut mieux comprendre les histoires et les accomplissements des personnalités participantes, comme celle de la militante Wanda Robson, la soeur benjamine de la pionnière des droits civiques Viola Desmond; de Douglas Cardinal, célèbre architecte autochtone à qui l'on doit notamment la conception du Musée de l'histoire; de Perdita Felicien, athlète spécialiste en course de haies, maintenant animatrice de télévision et autrice; de même que de Jeremy Dias, fondateur du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité.

Karim Rashid, réputé désigneur industriel; Mitsou Gélinas, chanteuse, animatrice et femme d'affaires; Monique Bégin, ex-ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et l'une des trois Québécoises élues pour la première fois à la Chambre des communes; Rick Hansen, athlète olympique et paralympique et défenseur des droits des personnes handicapées; Fred Penner, musicien, animateur pour enfants et défenseur de l'éducation à la petite enfance; Sharon Anne Firth, une des premières athlètes autochtones féminines (avec sa soeur jumelle) à représenter le Canada aux Jeux olympiques d'hiver; ainsi que Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême du Canada et haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, complètent cette impressionnante liste de personnalités canadiennes influentes.

« Le Canada en mouvement met en lumière les réalisations de ces personnes influentes, mais documente avant tout leurs expériences vécues, indique Laura Sanchini, Ph. D., gestionnaire de recherche, Histoire et Expression culturelle, au Musée canadien de l'histoire. Ce projet constitue une archive vivante unique et multidisciplinaire du Canada contemporain. »

Et puisque Le Canada en mouvement est un projet évolutif, l'histoire d'autres personnalités canadiennes s'ajoutera avec le temps aux récits déjà présentés. En attendant, il est possible d'en apprendre plus sur l'une ou l'autre des personnes participantes grâce aux diverses ressources offertes par le Musée, comme le blogue, la Zone pédagogique, la chaine YouTube ou les différentes expositions du Musée.

Le Canada en mouvement bénéficie du soutien d'Arthur B. C. Drache, C.M., c.r., et de Judy Young Drache.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter museedelhistoire.ca, ou encore composer le 819-776-7000 ou le 1-800-555-5621.

À propos du Musée canadien de l'histoire

Le Musée canadien de l'histoire exploite également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France. Ensemble, ces Musées constituent des centres de recherche et d'information sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation du public à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez museedelhistoire.ca et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel à [email protected].

SOURCE Musée canadien de l'histoire

4 juin 2024 à 11:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :