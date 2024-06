Une protection des applications Android enrichie grâce à Verimatrix XTD Accessibility Abuse Detectortm





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la disponibilité de son service Verimatrix XTD Accessibility Abuse Detectortm, qui s'inscrit dans la lignée de ses actions de détection continue des menaces de sécurité Android et offre des protections indispensables dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (GDPR).

Verimatrix XTD et sa suite de solutions de cybersécurité permettent aux clients d'identifier les menaces liées aux applications mobiles Android, telles que la falsification et le piratage des fonctions d'accessibilité, et ce depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Verimatrix XTD enrichit son offre avec des fonctionnalités proactives qui s'appuient sur l'IA et le ML (Intelligence Articificelle et Machine Learning) afin de détecter les enregistrements sur clavier (Keylogging), le vol des informations bancaires ainsi qu'une solution complète de protection contre les attaques de type "Overlay". Ces fonctionnalités indispensables renforcent de manière significative la protection intégrée aux applications mobiles, et garantissent, grâce à Verimatrix XTD Accessibility Abuse Detectortm, une sécurité robuste et multicouche contre les menaces modernes liées aux applications mobiles. Les solutions Verimatrix, associées aux services de surveillance et de détection des menaces proposés par XTD Labs, permettent aux clients de sécuriser leurs applications et de protéger les données sensibles de leurs utilisateurs grâce à une technologie innovante et à une volonté constante à devancer les acteurs malveillants.

En outre, la fonction Verimatrix XTD Accessibility Abuse Detectortm, combinée à toutes les autres fonctionnalités et avantages inclus dans son offre, aide les clients à répondre à 9 des 10 risques mobiles les plus importants identifiés dans l'OWASP Top 10 Mobile Risks. Le projet de sécurité mobile de l'OWASP vise à former les développeurs et les équipes de sécurité à la création d'applications mobiles sécurisées. En effet, une bonne compréhension des risques liés aux applications mobiles permet d'éviter les pièges et ainsi de protéger les données des utilisateurs. Le « Mobile Security Testing Guide » de l'OWASP propose des recommandations complètes en matière de tests de sécurité pour les applications iOS et Android. La norme «Mobile Application Security Verification Standard» (norme de vérification de la sécurité des applications mobiles) offre des conseils en matière de développement et des normes de test.

«Toute initiative visant à réduire considérablement les risques de piratage de données personnelles, de violation d'informations de compte, d'utilisation abusive des identifiants de connexion ou de fraude à la carte de crédit est bénéfique», a déclaré Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business de Verimatrix. «Verimatrix XTD Accessibility Abuse Detectortm est une excellente fonctionnalité dans la mesure où elle prévient de manière proactive les attaques de type "Overlay", un des exemples de piratage d'applications mobiles les plus répandus observés dans le secteur des services bancaires et financiers. C'est une véritable opportunité pour les clients, qui sont ainsi en mesure de suspendre les instances d'applications compromises afin ainsi d'éviter les pertes financières ou le vol d'informations d'identification.»

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

