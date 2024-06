Recovertm dévoile l'expo « Rooted in Circularity » après sa participation à la réunion annuelle du Réseau de la mode et du style de vie des Nations Unies





Le producteur de coton recyclé haut de gamme, Recovertm, annonce le dévoilement de sa première exposition d'art, « Rooted in Circularity », qui s'est tenue au siège emblématique des Nations Unies à New York. L'expérience de narration visuelle met en vedette le travail de la célèbre photographe espagnole, Estela de Castro, et a attiré un public distingué de journalistes, de fonctionnaires et de leaders de l'industrie.

« Rooted in Circularity » documente la société de science des matériaux Recover et offre un regard unique dans les coulisses de l'industrie de la mode. Grâce à la photographie de Castro, Recover vise à saisir l'élégance de son approche technique de la durabilité dans la mode et à engager une discussion sur les vêtements que nous portons, d'où ils viennent et leur impact sur le monde que nous partageons.

S'exprimant au sujet de son travail, Estela de Castro déclare : « Ces images sont censées être un signal d'alarme sur les déchets générés par l'industrie de la mode et, à leur tour, documenter une révolution, silencieuse jusqu'à présent, dans laquelle Recover transforme les déchets en matières premières de manière durable depuis plus de 75 ans. »

Anders Sjöblom, CEO de Recover, ajoute : « Cette exposition, réalisée par une photographe d'exception, incarne les aspects émotionnels de Recovertm : élever la production de fibres de coton recyclé au rang d'art et mettre en valeur la passion et la chaleur de cette entreprise familiale de 75 ans. Grâce à ces images puissantes, nous espérons également susciter un dialogue sur la manière dont le recyclage des déchets peut donner une nouvelle approche à la consommation de mode, en s'appuyant sur la circularité. »

L'exposition marque un moment important pour Recover et fait suite à sa participation hier à la réunion annuelle du Réseau de la mode et du style de vie des Nations Unies (UNFLN), dans le cadre de son partenariat récemment annoncé avec l'UNFLN. S'adressant au public lors de l'événement, Sjöblom a exposé sa vision pour faire avancer l'entreprise, relever les défis et saisir les opportunités de l'industrie aujourd'hui.

Pour de plus amples renseignements à propos de « Rooted in Circularity », visitez https://recoverfiber.com/collaborations/rooted-in-circularity.

À propos de Recovertm

Recovertm est une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton premium recyclées et de mélanges de fibres de coton à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et compétitifs en termes de coûts sont créés en partenariat avec la supply chain des détaillants et des marques mondiales, offrant une solution durable pour boucler la boucle de la mode. En tant qu'entreprise familiale de quatrième génération, forte de 75 ans d'expérience dans l'industrie textile, Recover s'est donnée pour mission de développer sa technologie exclusive afin d'avoir un impact positif durable sur l'environnement et de s'associer aux marques, aux détaillants et aux autres acteurs du changement permettant d'atteindre les objectifs de développement durable de l'industrie.

4 juin 2024 à 11:45

