Programme de francisation de l'ASDCM - La deuxième cohorte du programme DialogueFR - Apprendre le français dans son commerce rencontre un succès retentissant





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'Association des SDC de Montréal (ASDCM) et son collaborateur, le cégep du Vieux Montréal (CVM), ont remis avec fierté, mercredi dernier près d'une centaine d'attestations du programme DialogueFR - Apprendre le français dans son commerce à la deuxième cohorte de commerces participants.

Destiné aux employeurs et employés du secteur de la restauration de Montréal, il vise à renforcer les compétences linguistiques de celles et ceux qui ont une maîtrise limitée du français. Il aspire également à encourager l'utilisation du français comme langue de travail et de service dans ce secteur.

Élaboré par l'ASDCM de concert avec le CVM, avec le soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre de Francisation Québec, ce programme a pour ambition d'accompagner les commerces de proximité de la métropole à maîtriser les bases de la langue française à l'oral et d'offrir un service en français à leurs clients auprès des commerces de proximité de la métropole.

« Je me réjouis du succès que connaît le programme DialogueFR de Francisation Québec. La connaissance du français joue un rôle essentiel dans l'intégration des personnes immigrantes, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Je tiens à féliciter tous les participants et les employeurs qui ont accepté de prendre part à cette initiative innovante. C'est en joignant nos efforts que nous contribuons à bâtir une société francophone inclusive?», a déclaré Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Un succès sur tous les fronts et une application améliorée

Pour la deuxième année consécutive du programme, l'ASDCM a parcouru plus de 14 territoires de SDC pour offrir le programme aux commerçants, visitant ainsi près de 1?000 commerces. Ce nombre représente une augmentation significative, passant de 8 à 14 SDC participantes.

Ce succès découle d'une approche pédagogique unique en commerce, associée à l'application DialogueFR, qui offre un support d'apprentissage facile et accessible à tous depuis leur téléphone. L'expertise pédagogique du CVM, la collaboration précieuse des SDC et des propriétaires de commerces, ainsi que l'engagement des participantes et des participants ont contribué à la réussite du projet.

Actuellement, près de 145 participantes et participants travaillant dans près de 70 commerces ont suivi leur formation en présentiel.

Concernant l'application, nous avons enrichi le contenu, amélioré l'expérience utilisateur et ajouté une section dédiée au commerce de détail. Les statistiques d'utilisation parlent d'elles-mêmes avec 62?949 vues, 8 273 téléchargements, 8091 utilisateurs actifs et 1?816 utilisateurs inscrits. La clientèle cible témoigne d'un fort attachement envers cet outil de développement linguistique unique au Québec.

« Le français est bien plus qu'une langue : c'est un levier essentiel pour stimuler la croissance économique des commerces de quartier à Montréal. En favorisant l'inclusion de tous les commerçants dans leur milieu, il renforce le tissu social et économique de notre métropole. Le programme DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce, conçu en partenariat avec le cégep du Vieux Montréal, incarne cet engagement en visant à améliorer la communication orale en milieu de travail. À travers ce projet, nous réaffirmons l'importance de préserver le caractère francophone distinctif de notre ville, un élément clé de son rayonnement tant au niveau régional que mondial », a souligné M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

« Une des missions du cégep du Vieux Montréal est son implication dans la collectivité en créant des formations innovantes et de qualité. Depuis 2022, la collaboration entre l'ASDCM et le cégep du Vieux Montréal a permis la réalisation du programme DIALOGUEFR - Apprendre le français dans son commerce tout en contribuant à l'apprentissage du français en milieu de travail pour de nombreux employé.e.s de la restauration. Cet engagement de la part de notre institution s'inscrit dans nos valeurs essentielles et celles de la société québécoise : l'ouverture et la collaboration », a indiqué M. Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal.

A? propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal L' Association des socie?te?s de de?veloppement commercial de Montre?al (ASDCM) regroupe aujourd'hui 23 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 15?000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

4 juin 2024

