DNP s'apprête à produire en masse un film décoratif respectueux de l'environnement pour les intérieurs de voitures





Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO : 7912) a mis en place une technique de production en série de film décoratif respectueux de l'environnement à base de propylène (PP) pour les intérieurs d'automobiles, suite à une décision visant à promouvoir les efforts de recyclage des véhicules.

[Contexte]

Environ 3,5 millions de voitures sont mises au rebut chaque année au Japon, bien qu'à la suite de la promulgation de la loi sur le recyclage automobile en 2002, plus de 95 % des véhicules hors d'usage soient désormais recyclés. À ce jour, les résidus de broyage d'automobiles (RBA), tels que les déchets plastiques laissés après le démontage et le broyage, ont été recyclés thermiquement par incinération.

Le PP est utilisé en grande quantité dans les pièces automobiles et convient au recyclage. Une croissance supplémentaire est attendue à l'avenir, mais lorsqu'ils sont utilisés comme base pour les films décoratifs, les défis comprennent également une faible adhérence de l'encre et la difficulté de maintenir l'équilibre entre la conception de haute qualité, les propriétés physiques et la moulabilité.

[Caractéristiques]

En fournissant des films décoratifs pour les intérieurs d'automobiles à base de PP, nous contribuerons au recyclage automobile.

Le PP émet moins de GES lors de la fabrication des matières premières que l'ABS couramment utilisé actuellement, ce qui devrait entraîner une réduction des émissions de GES pour l'ensemble des véhicules.

En appliquant et en développant la technologie de conversion ou de traitement des matériaux de DNP, nous avons obtenu un excellent niveau de qualité de conception, de propriétés physiques et de moulabilité pour les films décoratifs automobiles à base de PP.

[À l'avenir]

DNP fournira des films décoratifs respectueux de l'environnement qui contribuent au recyclage, principalement aux industries automobiles nationales et internationales, avec pour objectif un chiffre d'affaires cumulé de 10 milliards de yens d'ici l'exercice 2030.

En tant que producteur plus respectueux de l'environnement, DNP a également développé un film extérieur qui ne nécessite pas de processus de peinture.

DNP travaille en collaboration avec DNP Europe GmbH, DNP America LLC et DNP Living Space & Mobility (Shanghai) Co., Ltd. dans l'optique de développer ses activités dans le monde entier et prévoit d'accélérer encore son expansion à l'avenir.

Informations détaillées

À propos de DNP

DNP a été créé en 1876 et est devenu un chef de file mondial qui propose des solutions d'impression et s'appuie sur les forces de son nombre croissant de partenaires pour générer de nouvelles opportunités commerciales tout en protégeant l'environnement et en créant un monde plus dynamique pour tous. Aujourd'hui, nous développons et optimisons des technologies pour la conduite de l'électricité, le contrôle de la lumière et de la chaleur, la décoration des surfaces et la protection du contenu, devenant ainsi une référence pour l'industrie de demain.

4 juin 2024 à 11:30

